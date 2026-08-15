आजादी के जश्न में डूबे सितारे, अनुपम खेर-अक्षय कुमार और सेलेब्स ने दी बधाई

Independence Day 2026: इंडिपेंडेंस डे पर देशभर में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर बॉलीवुड सितारे भी देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए फैंस और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं.

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'एक आसमान, एक तिरंगा, एक मिट्टी, एक पहचान. रंग अलग हो, दिल एक हो, यही तो है मेरा हिंदुस्तान.

देशभर में आजादी का जश्न पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. 15 अगस्त के मौके पर बॉलीवुड के कई सितारे भी देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए. कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए तिरंगे के प्रति सम्मान जताते हुए फैंस और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं.

अनुपम खेर ने बताया भारत को अपनी पहचान

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अनुपम खेर ने एक वीडियो शेयर किया और उसमें देश की एकता पर बात कहीं. उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘भारत में और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत सिर्फ़ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान है. इसकी मिट्टी की खुशबू, अलग-अलग भाषाएं, पहनावे, त्योहार, धर्म और परंपराएं- सब अलग होकर भी हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं.’ उन्होंने वीडियो में आजादी के किस्सों के बारें में बताया और अपने बच्चपन के बारें में भी जिक्र किया.

भारत में और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर भारतीय को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

भारत सिर्फ़ हमारा देश नहीं, हमारी पहचान है। इसकी मिट्टी की खुशबू, अलग-अलग भाषाएँ, पहनावे, त्योहार, धर्म और परंपराएँ—सब अलग होकर भी हमें एक-दूसरे से जोड़ते हैं। यही भारत की सबसे… pic.twitter.com/ciDh53Pjle — Anupam Kher (@AnupamPKher) August 14, 2026

अक्षय कुमार ने तिरंगे को लेकर कही खास बात

अक्षय कुमार ने इस मौके पर देशवासियों को बधाई देते हुए एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए तिरंगे की शान और देश के बेहतर भविष्य की उम्मीद को लेकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा,’हमारे तिरंगे की शान यूं ही बनी रहे, हर दिल में उम्मीद और हर आंख में एक बेहतर कल का सपना रहे. आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. जय हिंद.’

हमारे तिरंगे की शान यूँ ही बनी रहे, हर दिल में उम्मीद और हर आँख में एक बेहतर कल का सपना रहे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद! pic.twitter.com/ymenfpicLd — Akshay Kumar (@akshaykumar) August 15, 2026

कंगना रनौत ने तिरंगे के साथ मनाया आजादी का पर्व

बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर किए. साड़ी पहने एक्ट्रैस राष्ट्रीय ध्वज लहराती नजर आईं. उन्होंने पोस्ट के जरिए सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन की झलक भी शेय की.

रवि किशन और एआर रहमान ने भी दी शुभकामनाएं

‘एक आसमान, एक तिरंगा, एक मिट्टी, एक पहचान. रंग अलग हो, दिल एक हो, यही तो है मेरा हिंदुस्तान.’ इतने अच्छे कैप्शन के साथ रवि किशन ने भी अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया. उन्होंने तिरंगे को देश के गौरव से जोड़ते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. मशहूर संगीतकार एआर रहमान ने भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ‘हैप्पी इंडिपेंडेंस डे’ कहा. वहीं, रकुल प्रीत सिंह ने एक वीडियो पोस्ट कर देश की एकता और विविधता को लेकर अपना संदेश साझा किया.

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जैकी श्रॉफ ने तिरंगे को किया सलाम

जैकी श्रॉफ ने भी खास अंदाज में स्वतंत्रता दिवस मनाया. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह तिरंगे को सलामी देते नजर आए. पोस्ट के साथ उन्होंने ‘जय हिंद’ लिखकर देशवासियों को आजादी की बधाई दी.

भूमि पेडनेकर ने शेयर किया देशभक्ति से भरा मैसेज

भूमि पेडनेकर ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए. उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं. हमारा देश इतना विविधतापूर्ण, मजबूत और असाधारण है कि इसे अपना घर कहना गर्व की बात है. आइए, ऐसे भारत की कामना करें जो लगातार तरक्की करे और आगे बढ़े. हम हमेशा उन बलिदानों को याद रखें जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली और अपने सपनों का भारत बनाने में अपना योगदान दें. जय हिंद.’उन्होंने देश को लगातार आगे बढ़ते देखने की इच्छा जाहिर की और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए हर नागरिक से बेहतर भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की.

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ट्विंकल खन्ना ने शेयर किया खूबसूरत वीडियो

ट्विंकल खन्ना ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया. वीडियो में राजस्थान के जोधपुर स्थित ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किले की खूबसूरत झलक देखने को मिली.

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