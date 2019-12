मुंबई: प्रभु देवा पर फिल्माए गाने ‘मुकाबला’ को अपकमिंग फिल्म ‘स्ट्रीट डांसर 3डी’ के लिए रीक्रिएट किया गया है जिसमें एक्टर वरुण धवन और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर हैं. ऑरिजिनल गाने को मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान ने साल 1994 में आई फिल्म ‘हमसे है मुकाबला’ के लिए कम्पोज किया था. अब इस गाने को तनिष्क बागची ने रीक्रिएट किया गया है और यश नर्वेकर व परंपरा ठाकुर ने इसे गाया है. राहुल शेट्टी और राजू सुंदरम ने मिलकर इसे कोरियोग्राफ किया है. रहमान ने इस गाने को लेकर ट्वीट भी किया है. गाने के रिलीज होने के बाद ट्विटर पर लोगों ने इसकी जमकर तारीफ की. दर्शकों को इसमें कलाकारों का लुक खूब भाया और प्रभु देवा के डांसिंग स्टाइल के बारे में अलग से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है.

इसमें वरुण और श्रद्धा को ऑरिजिनल गाने में प्रभु देवा की ओर किए गए मशहूर स्टेप्स का दोहराते हुए देखा जा सकता है. फिल्म के निर्देशक रेमो डिसूजा ने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे प्रभु सर के लिए डांस सीक्वेंस तैयार करने का मौका मिलेगा और वह भी उनका ऐतिहासिक गाना ‘मुकाबला’, जिसे मैं बचपन से पसंद करता आ रहा हूं. टीम में मौजूद हर किसी के लिए यह एक खास गाना है और हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों ने ऑरिजिनल या मूल गाने को जितना प्यार दिया है उतना ही प्यार इस वर्जन को भी देंगे.”

The god brings back the beat @PDdancing #muqabla @remodsouza thank u for letting me be a part of this even thought it for Just a bit lol https://t.co/Dq8ltPH0tp 🎺🎩⚡️💥 #StreetDancer3D. This song would never pe possible without our maestro of music @arrahman.

— Varun SAHEJ Dhawan (@Varun_dvn) December 21, 2019