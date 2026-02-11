Subedaar Teaser: 1:07 मिनट के टीजर में छा गए 65 साल के अनिल कपूर, बोले- गलत पंगा ले लिया

Hindi Entertainment Hindi

Subedaar Teaser: अनिल कपूर स्टारर 'सूबेदार' का टीजर रिलीज़ हो गया है. इस उम्र में अभिनेता का राउडी लुक लोगों को बहुत पसंद आ रहा है.

Subedaar Teaser: अनिल कपूर स्टारर फिल्म सूबेदार को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से बज़ बना हुआ हैं. कुछ वक्त पहले इसका पोस्टर आउट हुआ था जिसने लोगों के बीच फिल्म को लेकर बेसब्री बढ़ा दी थी. इस वीडियो में वो एक्शन अवतार में नज़र आ रहे हैं जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसके साथ ही फिल्म की रिलीज़ डेट भी सामने आ गई है.

दमदार किरदार

अनिल कपूर एक बार फिर एक्शन रोल से लौट आए हैं. 1 मिनट 7 सेकेंड के इस टीज़र ने सोशल मीडिया पर आते ही हलचल मचा दी है. दिलचस्प बात ये है कि टीज़र में ‘पंचायत’ फेम प्रहलाद चा की झलक भी देखने को मिली है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है.

फौजी के अवतार में अनिल कपूर

टीज़र की शुरुआत एक सख्त और गुस्से भरे किरदार के साथ होती है जिसमें अनिल कपूर एक फौजी किरदार में नज़र आ रहे हैं. चेहरे पर थकान, आंखों में गुस्सा और बुलंद आवाज़, अनिल कपूर का यह अवतार उनके अब तक के किरदारों से बिल्कुल अलग लगता है.

अनिल कपूर ने किया शेयर

फिल्म ‘सूबेदार’ का टीज़र शेयर करते हुए अनिल कपूर ने कैप्शन में लिखा-‘गलत आदमी से पंगा ले लिया.’ साथ ही इसके रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया. ये प्राइम वीडियो पर 5 मार्च को रिलीज़ होगी.

फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म की स्टारकास्ट की बात करें तो ये प्राइम वीडियो पर 5 मार्च को स्ट्रीम होगी. इसमें राधिका मदान, सौरभ शुक्ला और फैसल खान अहम भूमिका में नज़र आने वाले हैं.

‘पंचायत’ के प्रहलाद चा की एंट्री

टीज़र का सबसे दिलचस्प वो सीन है जिसमें ‘पंचायत’ में प्रहलाद चा का किरदार निभाने वाले फैसल खान नज़र आते हैं. हालांकि वो किस किरदार में हैं ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है. ‘पंचायत’ में अपने सादगी भरे और दर्द से भरे अभिनय से दर्शकों का दिल जीत चुके इस अभिनेता को एक बिल्कुल अलग माहौल में देखना फैंस के लिए किसी सरप्राइज़ से कम नहीं होगा.

अनिल कपूर का इंटेंस अवतार

बता दें, अनिल कपूर लंबे समय के बाद एक्शन अवतार में नज़र आ रहे हैं. ‘सूबेदार’ में उनका किरदार गुस्सैल, टूटे हुए और सिस्टम से सवाल करता हुआ नजर आता है.