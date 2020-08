नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस (Sushant Singh Rajput Suicide Case) अब उलझता जा रहा है. हर रोज़ इस मामले में नए खुलासे सामने आ रहे हैं. सुशांत के सुसाइड पर लगातार सवाल उठाने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanian Swamy) ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाए हैं. उन्होंने अपने वेरिफाइड ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा. Also Read - मरहूम जिया खान की मां ने सुशांत मामले मे दिया ये बयान, कहा- 'डिप्रेशन की कहानी बनाई गई'

स्वामी ने ट्वीट कर कहा, "सुशांत सिंह राजपूत की हत्या बॉलीवुड, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए वाटरलू और वाटरगेट है. अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जबतक दोषी को सजा नहीं मिल जाता, तब तक हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे." शुक्रवार को स्वामी ने दिवंगत अभिनेता के नौकर की अनुपस्थिति और सुशांत की मौत के बाद दो ऐंबुलेंस बुलाए जाने पर सवाल उठाए थे.

Sushant Singh Rajput's murder is Waterloo and Watergate for Bollywood, Mumbai Police and Maharashtra government. Fasten your seat belts as we are. about to take off and bombard & won't give up till either guilty are brought to justice or justice is brought to the guilty.

