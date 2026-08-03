रक्षा मंत्रालय की एक डांट और फिल्म से गायब हो गया था Border का ये 'खास' सीन! जानें क्यों मचा था हंगामा

Defence Ministry Objected On This Border Scene: जेपी दत्ता की फ़िल्म ‘बॉर्डर’ (1997) बॉलीवुड की सबसे मशहूर वॉर फ़िल्मों में से एक है. यह फ़िल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई लोंगेवाला की लड़ाई को दिखाने के लिए याद की जाती है. सनी देओल, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, अक्षय खन्ना, पुनीत इस्सर, सुदेश बेरी और कई अन्य कलाकारों से सजी यह फ़िल्म अपने समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों में से एक बनी और आज भी इसे बहुत पसंद किया जाता है. ऐसे में अब 29 साल बाद इसे जुड़ा एक किस्सा सामने आया है, जिसके बारे में शायद ही लोगों को पता होगा.
एक्शन सीन जिसे रक्षा मंत्रालय ने हटवाया
दरअसल हाल ही में एक्टर सुदेश बेरी ने फिल्म की शूटिंग से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. ‘अकम्पनी अक्की’ पॉडकास्ट पर बात करते हुए बेरी ने बताया कि उनके और सुनील शेट्टी के किरदारों के बीच एक बड़ा एक्शन सीन शूट किया गया था, लेकिन बाद में रक्षा मंत्रालय की आपत्ति के कारण उसे हटा दिया गया था.
रक्षा मंत्रालय ने क्यों जताई थी आपत्ति
सुदेश ने बताया की हमारा जो फाइट सीन था उसे बड़े पैमाने पर शूट किया गया था, ऐसे में जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि तो आखिर इसे फिल्म से क्यों हटवाना पड़ा थो तो बेरी ने बताया कि मेकर्स को बताया गया था कि सीन असलियत से दूह है, क्योंकि सर्विस के दौपान सैनिकों को दूसरे के संग इस तरह की फाइट करने की इजाजत नहीं होती है. अगर वे ऐसा करते हैं, तो दोनों का कोर्ट-मार्शल होगा और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यही नियम है’.
सैनिक की बीच कभी नहीं होती हाथापाई
सुदेश ने इस पर आगे बात करते हुए कहा कि ‘हमे बताया गया कि दो सैनिक आपस में लड़ते नहीं है. चाहे दोनों के बीच कितना ही मतभेद क्यों ना हो.’ सुदेश ने कहा कि हालांकि ये सीन आपत्ति जताने से पहले ही बड़े पैमाने पर शूट कर लिया गया था. इसलिए मेकर्स को इसे फाइनल कट से हटाना पड़ा ताकि फिल्म मिलिट्री प्रोटोकॉल के हिसाब से सही रहे. बेरी का मानना है कि ये नियम ब्रिटिश शायन के दौरान बनाए गे थे और फन पर विचार होना चाहिए.
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