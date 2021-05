Sudhanshu Pandey and Madalsa Sharma Dancing on Sanjay Dutt’s song on Anupamaa Sets: स्टार प्लस के मशहूर शो अनुपमा (Anupama) में मुख्य किरदार में नजर आने वाले एक्टर सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) और ‘अनुपमा’ (Anupamaa) में काव्या (Madalsha Sharma) का किरदार अदा करने वाली एक्ट्रेस मदालसा शर्मा (Madalsa Sharma) सेट पर अक्सर मस्ती करते हुए नजर आ जाते हैं. ऐसे में हाल ही में इन दोनों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों साथ में मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं. Also Read - आमिर खान बनकर Anupamaa ने वनराज को दिया खंडाला जानें का ऑफर, देखें दोनों की मस्ती- Video

इस वीडियो मे सुधांशु पांडे (Sudhanshu Pandey) फिल्म 'कुरुक्षेत्र' के गाने 'बन ठन चली…' पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं. मदालसा शर्मा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, इस वीडियो में मदालसा (Madalsa Sharma) भी नजर आ रही हैं. साथ ही पारस कलनावत और अनघा भोसले (Angha Bhosale) ने भी सुधांशु और मदालसा को अच्छी कम्पनी दी है.



वीडियो में सुधांशु और मदालसा के साथ पारस कलनावत (Paras Kalnawat) और अनघा भोंसले (Angha Bhosale) भी नजर आ रही हैं. ‘अनुपमा’ (Anupamaa) के सेट से सामने आए इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं.