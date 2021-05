The Kapil Sharma Show Fame Sugandha Mishra aka Vidyavati Birthday, Hot Photos, Net Worth, Fees and Income: ‘दी कपिल शर्मा शो’ को आज पूरा देश पसंद करता है. कॉमेडी शो के हर किरदारों पर लोगों ने प्यार बरसाया है. कपिल शर्मा शो में टीचर विद्यावती का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सुगंधा मिश्रा को कौन नहीं जानता. अपनी कॉमिक टाइमिंग और मिमिक्री से हर किसी का दिल जीतने वाली सुगंधा ने हाल ही में कॉमेडियन संकेत भोंसले से शादी रचाई है. शो में साड़ी और लंबी चोटी के साथ दिखने वाली ‘विद्यावती’ रियल लाइफ में बेहद हॉट हैं. आज इनका जन्मदिन (Sugandha Mishra Birthday) भी है. Also Read - The Kapil Sharma Show की 'भूरी' बिकिनी तस्वीरों से मचाती हैं तहलका, अपने शबाब से मचाती है तबाही

सुगंधा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई हैं. अपने हुस्न, अपनी अदाकारी और अपनी गायिकी से लोगों को अपना दीवाना बना देने वाली सुगंधा एक रॉयल लाइफ स्टाइल भी जीती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सुगंधा एक एपिसोड के 2-3 लाख रूपए के करीब चार्ज करती हैं.

CelebsAgeWiki की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में सुगंधा का नेट वर्थ 1 मिलियन डॉलर से 5 मिलियन डॉलर के बीच था. सुगंधा अपने यूट्यूब चैनल से भी अच्छा पैसा कमा लेती हैं.

बता दें कि सुगंधा मिश्रा ने अपने करियर की शुरुआत आरजे के रूप में शुरू की थी. ये काम इन्होने बिग एफ़एम के लिए एक मोर्निंग शो के लिये किया. ‘सा रे गा मा पा’ रियलिटी शो से इन्हें खूब शोहरत मिली और इस शो में एक लंबा सफ़र तय करते हुए ये फाइनलिस्ट बनी. कॉमेडी टैलेंट को बाहर लाने के लिए ‘द ग्रेट लाफ्टर शो’ से भी उन्होंने सुर्खियां बटोरीं.

इन सबके अलावा इन्हें प्लेबैक करने का भी मौक़ा मिला. इन्होने फिल्म ‘श्री’ और ‘कमाल धमाल मालामाल’ के लिए गाने गाये.