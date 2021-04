Sugandha Mishra Ties The Knot With Sanket Bhosale First picture of newlyweds: कामेडियन सुगंधा मिश्रा (Sugandha Mishra) और डा. संकेत भोसले (Dr.Sanket Bhosle) शादी के बंधन में बंध गए हैं. 26 अप्रैल को दोनों ने जालंधर के क्लब कबाना में परिवार की मौजूदगी में शादी की. सुगंधा (Sugandha Mishra) की दोस्त और निर्माता प्रीति सिमोंस ने शादी की तस्वीर अपनी इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट की है. हालांकि कोरोना की दूसरी लहर के चलते सुगंधा मिश्रा (Sugandha Mishra) ने परिवार के साथ बिना बैंड व बाजे संकेत भोसले के शादी रचाई. Also Read - Sugandha Mishra ने कपिल शर्मा के शो में आने वाले 'संजू बाबा' को बनाया हमसफर, देखें सगाई की वायरल फोटो



कोरोना की वजह से सुगंधा मिश्रा की शादी धूम धाम से नहीं हो पाई. वहीं कोरोना गाइलाइन की वजह से बैंड बाजा और अन्य चीजों की मनाही थी. जलंदर ने दोनों ने परिवार की मौजूदगी में इस समारोह को संपन्न किया. सुगंधा मिश्रा ने जलंधर में शादी रचाई. क्लब कबाना में शादी से पहले की सभी रस्मे निभाई गई। उन्होंने मेहंदी और हल्दी की फोटोज शेयर की थी.

संकेत भोसले और सुगंधा मिश्रा ने इंस्टाग्राम पर रोमांटिक तस्वीर शेयर करते हुए सगाई की जानकारी दी थी. सुगंधा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- ‘हमेशा एक साथ।‘ वहीं संकेत ने अपने पोस्ट में लिखा- ‘मुझे सुगंधा मिश्रा के रूप में मेरी सनशाइन मिली’. पिछले काफी समय से सुगंधा और संकेत के अफेयर की खबरें आ रही हैं। हालांकि दोनों ने कभी भी इस बारे में कुछ खुलकर नहीं बोला.

View this post on Instagram A post shared by . (@drrrsanket)

चर्चा थी कि दोनों साल 2020 में ही शादी करने वाले थे लेकिन कोरोना की वजह से इसे टालना पड़ा और आखिरकार दोनों शादी के बंधन में बंध ही गए.