लंदन: आर्डिग्ले कॉलेज से सुहाना खान ने अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लीं और इस दिन स्नातक समारोह के अवसर पर सुहाना के माता-पिता यानि कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान भी यहां मौजूद रहे. शाहरुख ने इसकी दो तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर किया. इनमें से एक तस्वीर में वह गौरी और सुहाना दोनों के साथ नजर आ रहे हैं जबकि दूसरी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में वह सिर्फ अपनी बेटी सुहाना संग दिख रहे हैं.

Last day at school. To adding new experiences and colours to your life ahead…. pic.twitter.com/NnAIUUYkG8

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) June 28, 2019