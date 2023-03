Hindi Entertainment Hindi

चेहरे पर बिखरीं ज़ुल्फ़ें, आंखों की मदहोशी...सुहाना का बेताब कर देने वाला हुस्न है जानां

सुहाना खान ने समर लुक में व्हाइट कॉटन स्टाइलिश आउटफिट में बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.

Suhana Khan New Pics in Stylish Summer Look: सुहाना खान हमेशा अपने फैशन स्टेटमेंट्स से फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचती हैं. एक्ट्रेस को पता है कि स्टाइल गेम में कैसे महारत हासिल करनी है. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली शाहरुख खान की लाडली हर ड्रेस में लोगों को इम्प्रेस करती हैं. फिर वो चाहे एथनिक लुक हो या वेस्टर्न आउटफिट. हाल ही में सुहाना ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें कमाल की खूबसूरत लग रही हैं. सुहाना ने सफेद कॉटन की ड्रेस पहनी है जो इस समर सीज़न के लिए एकदम परफेक्ट नज़र आ रही है. एक्ट्रेस की इन फोटोज़ पर उनकी दोस्त अनन्या और शनाया ने भी प्यार लुटाया है. इससे पहले सुहाना अनन्या पांडे की बहन अलाना पांडी की शादी में भी अपनी मां की स्किविन साड़ी में कहर ढा चुकी हैं.

इन तस्वीरों में सुहाना का बिंदास अंदाज साफ नज़र आ रहा है. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में वे अपने फैंस पर कितना असर छोड़ने वाली हैं.

सुहाना ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में दो तस्वीरें डालीं और इसे “हाय ” के रूप में कैप्शन दिया. सुहाना ने समर वेकेशन के लिए परफेक्ट आउटफिट के तौर पर व्हाइट कॉटन ड्रेस पहनी थी. तस्वीरों में उनका दिलकश अंदाज देखने को मिल रहा है. उनकी दोस्तों शनाया कपूर और अनन्या पांडे ने भी इन तस्वीरों पर प्यार भरे कमेंट्स किए. शनाया ने लिखा “ब्यूटी ,” जबकि अनन्या ने कमेंट किया “हेल्लो .” हाल ही में शादी करने वाली अलाना ने लिखा, “वाह .”

