Suhana Khan Once Asked Shah Rukh Khan Papa Hum Kaun Se Religion Ke Hain Here What Sharukh Khan Answer

जब सुहाना खान ने शाहरुख खान से पूछा 'पापा हम कौन से धर्म के हैं', जानें किंग खान ने दिया था क्या जवाब

Suhana Khan Ask Shah Rukh Khan About Religion: एक बार शाहरुख खान को सुहाना खान का स्कूल फॉर्म भरना पड़ा और अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने धर्म वाले कॉलम को कैसे भरा था.

Suhana Khan Ask Shah Rukh Khan About Religion: शाहरुख खान-गौरी खान से लेकर सैफ अली खान और करीना कपूर खान तक, कई मशहूर हस्तियों को अक्सर अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में समझाने की दुविधा का सामना करना पड़ा है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये कपल अलग-अलग धर्मों से आते हैं और कई बार उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ता है. ऐसे में एक बार शाहरुख खान ने इसी विषय पर तब बात की थी जब उनकी बेटी सुहाना खान ने उनसे अपने धर्म के बारे में पूछा था और सुपरस्टार ने उनके सवाल का सबसे अच्छा जवाब दिया था.

धर्म को लेकर बेटी सुहाना को क्या बोले थे शाहरुख

एक टीवी शो में अपनी उपस्थिति में, शाहरुख खान ने गर्व से अपनी और अपनी पत्नी की आस्था के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं और कहा, ‘हमने कोई हिंदू-मुसलमान की बात ही नहीं की है. मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूं और मेरे जो बच्चे हैं, वो हिंदुस्तान हैं’.सुहाना के स्कूल की एक घटना को याद करते हुए जब उसे अपने स्कूल फॉर्म में अपना धर्म लिखने के लिए कहा गया था, शाहरुख ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने बच्चे को यह समझाया उन्होंने घटना के बारे में बताया और कहा, ‘जब बच्चे स्कूल गए तो वो स्कूल जाना पढ़ता है कि धर्म क्या है। जब मेरी बेटी छोटी थी, उसने आ के पूछा भी मुझसे एक बार, ‘पापा हम कौन से धर्म के हैं?’ मैंने हमें ये लिखा कि हम भारतीय ही हैं यार, कोई धर्म नहीं है और होना भी नहीं चाहिए’.

हिंदू गौरी खान से की है शादी

जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि शाहरुख खान और गौरी छिब्बर को प्यार तब हुआ जब शाहरुख खान सिर्फ 18 साल के थे. गौरी ने शुरुआत में अपने परिवार को शाहरुख से अभिनव के रूप में मिलवाया ताकि उनके हिंदू ब्राह्मण परिवार को यकीन हो जाए कि शाहरुख एक हिंदू हैं.वहीं, शादी के दौरान शाहरुख ने गौरी के परिवार के साथ एक मज़ाक किया और कहा कि शादी के बाद गौरी हमेशा बुर्का पहनेंगी और उनका नाम आयशा होगा. सबने इस मज़ाक को गंभीरता से लिया और 1991 में उनकी शादी हो गई. बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल हैं. वे अपने घर ‘मन्नत’ में दीपावली और ईद दोनों त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं.