Suhana Khan Pictures With A Mystery Boy Goes Viral On Social Media: बॉलीवुड के किंग खना शाहरुख खना (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) की फोटो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. सुहाना (Suhana Khan Bold Photo) सोशल मीडिया पर अपनी एक से बढ़कर एक फोटो शेयर करती हैं. ऐसे में अब सुहाना खान (Suhana Khan) की एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें वो किसी लड़के के साथ नजर आ रही हैं और उनके साथ उनकी एक दोस्त भी है.

हाल ही में सुहाना (Suhana Khan) ने अपने इंस्टा स्टोरी में एक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपने दो दोस्तों के साथ नजर आ रही हैं. लेकिन, इस फोटो में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है सुहाना के साथ नजर आ रहे लड़के की. सुहाना जिस तरह से इस मिस्ट्री बॉय के साथ पोज दे रही हैं.

तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सुहाना के दोस्त हैं. इस फोटो सुहाना ब्लू क्रॉप टॉप और ब्लू पैंट में नजर आ रही हैं. बता दें कि शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई कर रही हैं और अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस के साथ अपीन जमकर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.