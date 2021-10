Abram Khan And Suhana Khan Share Their Happiness In Their Own Way: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को कल आज यानी शुक्रवार को जमानत पर जेल से रिहा होने जा रहे हैं. गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला उनके हक में सुनाया. ऐसे में ये खबर खान परिवार के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी. ऐसे में अब ये खबर सुनकर सात समंदर पार बैठी उनकी बहन सुहाना खान (Suhana Khan) की खुशी का ठिकाना नहीं रहा है. वहीं आर्यन खान (Aryan Khan) के छोटे भाई अबराम भी जमकर जश्न मना रहे हैं.Also Read - Malaika Arora फिर कमर उठाकर लचका कर चलीं, लोगों ने किया ट्रोल- फिगर बाद में बनाना पहले चलना सीखो

सुहाना खान (Suhana Khan) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ब्लैक एंड व्हाइट कोलाज में चार तस्वीरें शेयर की हैं. ये तस्वीरें आर्यन खान और सुहाना खान के बचपन की हैं, जिनमें शाहरुख खान भी नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में शाहरुख खान अपने बच्चों के साथ खूब मस्ती करते हुए दिख रहे हैं. वहीं आर्यन और सुहाना भी एक दूसरे के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं. इस खास तस्वीर को शेयर करते हुए सुहाना खान ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा – आई लव यू… Also Read - Top Entertainment News: शादी पर श्रद्धा कपूर ने दिया रिएक्शन, सुहाना खान ने बयां किया अपना प्यार

View this post on Instagram A post shared by Suhana Khan (@suhanakhan2)



आर्यन खान को अदालत से जमानत मिली तो अबराम घर के बाहर आ गए और फैंस की तरफ हाथ हिलाने लगे. बालकनी में खड़े होकर वो तब तक हाथ हिलाते रहे जब तक उनकी नैनी उन्हें वापस अंदर नहीं लेकर गईं. इधर शाहरुख के घर के बाहर भी फैंस इसका जश्न मनाते दिखाते दिए. उन्होंने घर के आगे पटाखे फोड़े और इसका जश्न मनाते देखे गए. Also Read - Vicky Kaushal ने सोशल मीडिया पर शेयर की ये खास फोटो, फैंस ने कहा, 'होने वाली शादी मुबारक हो'!

View this post on Instagram A post shared by Team Shah Rukh Khan (@teamshahrukhkhan)



आर्यन खान को 3 अक्टूबर को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 8 अक्टूबर को उन्हें मुंबई की आर्थर रोड़ जेल भेज दिया गया. शाहरुख खान ने अपने बेटे को छुड़ाने के लिए पूरी जान लगा रखी थी. वही कुछ दिनों पहले वो बेटे से मिलकर भी आए थे, इस दौरान वो जेल के नियम कायदों के हिसाब से विजिटर लाइन में खड़े हुए देखे गए. आर्यन के साथ ये मुलाकात करीब 15-20 मिनट तक चली. इस मामले पर शाहरुख को इंडस्ट्री की कई बड़ी सेलिब्रिटीज का समर्थन भी मिला था.