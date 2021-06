Suhana Khan Share Picture In Black Dress See Vial Photo: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की बेटी सुहाना खान (Suhana Khan) उन स्टार किड में से एक हैं जिसने भले ही अभी तक बॉलीवुड से दूर बनाकर रखी है लेकिन उनकी तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं और साथ ही वो बेहद ग्लैमरस और बोल्ड हैं. बता दें कि सुहाना (Suhana Khan) ने हाल ही में अपना जन्मदिन मनाया है और वो मुंबई से दूर न्यूयॉर्क में हैं. ऐस में हाल ही में उन्होंने फिर से अपनी बेहद बोल्ड फोटो शेयर की है जिसके चर्चा हर जगह हो रहे हैं. Also Read - Suhana Khan ने छुटके भाई abram khan के साथ की पूल में मस्ती, अबराम ने भी शरारत देखें Video

सुहाना खान (Suhana Khan) इंस्टाग्राम पर हमेशा अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. इसी क्रम में उन्होंने अपनी एक नई तस्वीर शेयर की हैं, जो देखते ही देखते इंटरनेट पर वायरल हो गई हैं. इस तस्वीर में ब्लैक डीप नेक ट्यूटिक आउटफिट पहने नजर आ रही हैं. वहीं कर्ल हेयर्स और न्यूड मेकअप उनके लुक को और भी खूबसूरत बना रहा है. Also Read - Shah Rukh Khan की बेटी सुहाना ने बिकिनी पहन गर्ल गैंग के साथ दिया पोज, दिखाया BOLD लुक



सुहाना खान (Suhana Khan) की इन तस्वीरों पर फैंस के साथ ही सेलेब्स भी उनकी तस्वीर पर जमकर कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. फेमस किड स्टार चंकी पांडे की बेटी अन्नया पांडे ने कमेंट कर लिखा- ‘तुम हमेशा से खूबसूरत हो’ उनके साथ ही अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नंदा ने भी कमेंट कर फायर इमोजी बनाया है. इनके साथ ही शनाया कपूर, महीप कपूर, भवना पांडे ने भी सुहाना के अंदाज की तारीफ की है. सुहाना की ये ग्लैमरस तस्वीर देखकर फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.