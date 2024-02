Suhani Bhatnagar के निधन से सदमे में हैं गीता उर्फ जायरा वसीम, कहा 'काश ये अफवाह होती'

zaira wasim On Suhani Bhatnagar Death: आमिर खान (Aamir Khan) की मशहूर फिल्म दंगल (Dangal) तो आपने देखी होगी ये फिल्म गीता फोगाट और बबीता फोगाट के जिंदगी पर बनी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. ऐसे में अब इस फिल्म के अहम किरदार ने अचानक ही दुनिया को अलविदा कह दिया है जिससे हर कोई सकते में हैं. दरअसल दंगल फिल्म में छोटी बबीता का करिदार करने वाली चाइल्ट एक्ट्रेस सुहानी भटनागर (Suhani Bhatnagar) ने 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा दिया है. इस खबर ने हर किसी को परेनाश कर दिया है. वहीं अब फिल्म में सुहानी के साथ काम करने वाली उनकी को-स्टार जायरा वसीम (zaira wasim) को भी इस बात का सदमा लगा है और उन्होंने इस खबर पर रिएक्ट किया है.

फिल्म में छोटी गीता का किरदार निभा चुकीं जायरा वसीम ने सुहानी को याद किया है. जायरा वैसे तो बॉलीवुड और शोबिज की दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं, लेकिन सुहानी की मौत ने उन्हें खासा परेशान कर दिया है. ऐसे में जायरा ने अब इस पर बात करते हुए कहा कि ‘मैंने अभी इसके बारे में पढ़ा है और मैं अभी भी इसके बारे में समझ नहीं पा रही हीं. काश यह एक अफवाह होती, मुझे उम्मीद थी कि ये झूठ था. जैसे ही मैंने यह खबर सुनी मुझे हमारे द्वारा बिताए गए सभी शानदार समय याद आ गए. वहीं बहुत अच्छी थीं और हमारे पास बहुत अच्छी यादें थी. मैं कप्पना नहीं कर सकती कि उनके माता-पिता पर क्या बीत रही होगी. मैं प्रार्थना करती हूं कि उन्हें ताकत मिले’.’

इसके साथ ही जायरा वसीम ने एक ट्वीट में लिखा, ‘सुहानी भटनागर के निधन की खबर सुनकर मैं हैरान हूं. इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. उसके माता-पिता क्या अनुभव कर रहे होंगे ये सोचकर ही मैं दुखी हो जाती हूं. मेरा दिल दुख से भरा हुआ है. स्पीचलेस हूं. परिवार को हिम्मत मिले.’

I’m shocked beyond words by the news of Suhani Bhatnagar’s passing. My heart goes out to her family during this incredibly difficult time.

The thought of what her parents must be experiencing fills me with so much sorrow. Utterly speechless. My heartfelt condolences.

— Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) February 17, 2024