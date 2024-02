Hindi Entertainment Hindi

Suhani Bhatnagar Dies From Rare Disease Dermatomyositis This South Actress Also Suffer From The Same

Suhani Bhatnagar वाली बीमारी से जूझ चुकी हैं साउथ की ये मशहूर एक्ट्रेस, मुश्किल से बची जान

Suhani Bhatnagar Demise: 19 साल की एक्ट्रेस सुहानी भटनागर की मौत ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को सदमे में डाल दिया है और अब हर कोई उनकी बीमारी के बारे में जानना चाह रहा है.

Suhani Bhatnagar Disease This Actress Also Suffer With The Same: आमिर खान (Aamir Khan) की दंगल गर्ल सुहानी भटनागर (Suhani Bhatnagar) ने महज 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. सुहानी को एक ऐसी बीमारी हुई थी जिसने उनकी जान ले ली और ये बेहद ही रेयर बीमारी मानी जाती है जो बेहद कम लोगों को होती है. आपको बता दें सुहानी को डर्माटोमायोसिटिस (Suhani Bhatnagar Dermatomyositis) था और यह एक बेहद गंभीर बीमारी है, जो कि एक्ट्रेसे के लिए जानलेवा साबित हुई. वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि सुहानी के अलावा हाल ही में एक और एक्ट्रेस ऐसी थी जो इसकी शिकार हुई थी, लेकिन उन्होंने इस बीमारी पर जी हासिल कर ली है और वो अब काम पर वापस लौट चुकी हैं, तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन हैं वो एक्ट्रेस जिन्होंने इस बीमारी को दी है मात.

Trending Now

सुहानी वाली बीमारी से जूझ चुकी हैं साउथ एक्ट्रेस

सुहानी भटनागर की मौत के बाद उनको हुई रेयर बीमारी के बारे में बातें चल रही हैं. सुहानी जिस बीमारी से गईं, वो बेहद कम ही लोगों को होती है. वैसे आपको बता दें साउथ की टॉप की एक्ट्रेस और मनोज बाजपेयी की फिल्म द फैमिली मैन में विलेन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस और साउथ की बाला सामंथा रुथ प्रभु हैं. जी हां सामंथा भी इस बीमारी से जूझ चुकी हैं और अब धीरे-धीरे वो इससे पास पा चुकी हैं.

You may like to read

सामंथा ने भी झेली है डर्माटोमायोसिटिस वाली बीमारी

सामंथा रुथ प्रभु, ने साल 2022 में खुलासा किया कि उन्हें ऑटोइम्यून बीमारी मायोसिटिस है और वो असहनीय दर्द में रहती हैं. सामंथा के लिए ये दर्द इतना ज्यादा था कि उन्हें फिल्मों से ब्रेक तक लेना पड़ गया था. इस बीमारी में इंसान का इम्यून सिस्टम यानी कि बीमारियों से लड़ने की ताकत बहुत कम हो जाती है. अभिनेत्री ने बताया कि उन्हें रिकवर होने के लिए बहुत समय लगा. बता दें सामंथा ने बताया कि इस दौरान उनका वेट बढ़ गया था और वो बेहद वीक महसूस करती थी.

View this post on Instagram A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

सामंथा ने लिया था लंबा ब्रेक

सामंथा ने बताया था कि वो सुबह सोकर उठती थी तों उनका शरीर अलग ही होता था और उनकी आंखों में सुईयां चुभा रहा हो, ऐसा दर्द होता था. समांथा रुथ प्रभु ने बताया कि इस बीमारी का इलाज लंबा चला और इस वजह से उन्हें काम से ब्रेक भी लेना पड़ा। हालांकि अब वो पूरी तरह से ठीक हैं और काम पर वापसी भी कर ली है.