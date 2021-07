Raj Kaushal And Mandira Bedi Friend Sulaiman Merchant Reveal What Happen Before Death: मंदिरा बेदी (Mandira Bedi) के पति और फिल्ममेकर राज कौशल (Raj Kaushal) ने अचानक ही दुनिया को अविदा कहा दिया और वो महज 49 साल के थे. बुधवार तड़के उनका निधन हार्टअटैक की वजह से हुआ और अब राज (Raj Kaushal) के दोस्त सुलेमान मर्चेंट (Sulaiman Merchant) ने खुलासा किया और बताया कि आखिर उस रात क्या हुआ था. Also Read - Mandira Bedi के पति राज कौशल का निधन, रोनित रॉय के गले लगकर रो पड़ी एक्ट्रेस- Video

एक इंटरव्यू में म्यूजिक डायरेक्टर सुलेमान (Sulaiman Merchant) ने कहा कि ' 29 जून की शाम को राज को थोड़ा असहज लग रहा था, जिसके बाद उन्होंने एसिडिटी दूर करने वाली गोलियां भी खाईं और फिर वो सोने चले गए, हालांकि उन्हें थोड़ी देर बाद फिर से तकलीफ महसूस हुई और उन्होंने मंदिर को कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें अटैक आ रहा है.'



सुलेमान (Sulaiman Merchant) ने आगे कहा ‘मंदिरा उस वक्त घर में अकेली थी ऐसे में उन्होंने अपने खास दोस्त आशीष चौधरी को कॉल किया जो बिना समय गंवाए मंदिरा के घर आ गए थे. मंदिरा और आशीष ने तत्काल राज को कार में बिठाया और वो शायद लीलावती अस्पताल की तरफ निकले थे. लेकिन वो चाहकर भी राज को बचा नहीं सके क्योंकि उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया’.

सुलेमान मर्चेंट ने इस बातचीत में आगे कहा कि मैंने 25 साल की दोस्ती को खो दिया है. उन्होंने बताया कि वह राज को उन दिनों से जानते हैं जब वह ‘दस’ में मुकुल आनंद असिस्ट कर रहे थे. उन्होंने बताया कि मैं कई महीनों पहले महामारी के दौरान उनके घर गया था.