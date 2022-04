Sumona Chakraborty In The Kapil Sharma Show: टीवी एक्ट्रेस और ‘द कपिल शर्मा शो’ फेम सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakraborty) जल्द ही अपने नए शो ‘शोनार बंगाल’ में नजर आने वाली हैं. इसके साथ भी अब उनके ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) से बाहर होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं. इस गॉसिप्स के चलते सुमोना के फैंस को बड़ा झटका लगा है कई लोगों ने एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए अटकलों पर उनका जवाब मांगा. अब सुमोना ने भी इन रिपोर्ट्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी और ‘द कपिल शर्मा शो’ से बाहर होने की फवाहों पर ब्रेक लगाया.Also Read - Deepak Tijori की बेटी समारा तिजोरी का बोल्ड लुक जमकर हो रहा है वायरल, लिपलॉक सीन से मचा चुकी हैं तहलका

हाल ही में सुमोना ने अपने नए शो ‘शोनार बंगाल’ पर रिएक्शन दिया, इसके साथ ही उन्होंने कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो बाहर होने की खबरों पर भी चुप्पी तोड़ी. सुमोना ने एक इंटरव्यू में स्पष्ट शब्दों में कहा कि वह ‘द कपिल शर्मा शो’ का साथ नहीं छोड़ रही हैं. इतना ही नहीं भविष्य में भी इस शो को छोड़ने की उनकी कोई मंशा नहीं है. सुमोना के मुताबिक उनका नया शो ‘शोनार बांगला’ सिर्फ एक महीने का प्रोजेक्ट है. उन्होंने कहा. शोनार बंगला मेरे पैशन और प्राउट बंगाली होने की इच्छा को पूरा करता है, इसलिए मैं इसका हिस्सा बनी हूं. Also Read - ऑस्कर थप्पड़ कांड: अकादमी के एक्शन से पहले Will Smith ने उठाया ये बड़ा कदम, बोले- 'हर परिणाम भुगतने को तैयार हूं'

बता दें कि सुमोना शुरू से ही ‘द कपिल शर्मा शो’ का हिस्सा रही हैं. दर्शकों को शो में कपिल शर्मा और सुमोना की जोड़ी खूब पसंद आती है. इस बीच सुमोना ने बंगाल की यात्रा पर आधारित शो ‘शोनार बंगाल’ का भी हिस्सा बनी हैं. इस शो के जरिए एक्ट्रेस बंगाल की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करेंगी. शो के प्रोमों को एक्ट्रेस सुमोना ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है. फैंस को उनके शो शोनार बंगाल का भी बेसब्री से इंतजार है. Also Read - Urfi Javed Vs Kashmera Shah: किसी ने कहा 'अनपढ़' तो किसी ने 'फेमस होने पर उठाया सवाल', कश्मीरा और उर्फी में जमकर हो रही है कैट फाइट