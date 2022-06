Sumona Chakravarti Birthday: ‘द कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) में भूरी का रोल कर सबको गुदगुदाने वाली सुमोना चक्रवर्ती (Sumona Chakravarti) का आज जन्मदिन है. 24 जून 1988 को लखनऊ में हुआ था, सुमोना एख बंगाली परिवार से आती है और काफी लंबे समय से टीवी पर काम पर कर रही हैं. सुमोना सालों से किसी टीवी शो में नहीं दिखाई दी हैं, वो केवल कपिल शर्मा शो में ही नजर आता हैं और सालों से वो कपिल के साथ काम कर रही हैं. कपिल और सुमोना की जोड़ी ऑनस्क्रीन पति-पत्नी के तौर पर खुब मशहूर हुई थी. सुमोना चक्रवर्ती कपिल शर्मा की अच्छी दोस्त हैं। दोनों के बीच का मजाक दर्शकों का खूब मंनोरंजन करता है. ऐसे में आज एक्ट्रेस के जन्मदिन पर आइए जानते हैं उनसी जुड़ी कुछ खास बातें.Also Read - Sherdil:The Pilibhit Saga करने के पीछे क्या थी वजह? पंकज त्रिपाठी ने बताया पहली बार कब गए थे चिड़ियाघर

आमिर खान और मनीषा कोइराला के साथ किया था काम

सुमोना का जन्म 24 जून 1986 को लखनऊ में हुआ था. सुमोना बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी बचपन से ही थी. सुमोना चक्रवर्ती टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं. 11 साल की उम्र में उन्होंने आमिर खान और मनीषा कोइराला की प्रसिद्ध फिल्म ‘मन’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. ये फिल्म 1999 में बड़े परदे पर रिलीज हुई थी. Also Read - शमशेरा: संजय दत्त को क्यों पसंद आ रहे हैं खतरनाक रोल, भिड़ने में मजा आता है?

पढ़ाई के लिए छोड़ी फिल्में

सुमोना ने अपनी पढ़ाई के लिए फिल्मों से ब्रेक ले लिया था और काफी समय के बाद एकता कपूर के शो से उनकी युवा कलाकार के रूप में वापसी हुई थी. बचपन में फिल्मों का हिस्सा रहीं सुमोना ने एकता कपूर प्रसिद्ध शो ‘कसम से’ से टेलीविजन जगत में कदम रखा. इस शो में उन्होंने ‘निवेदिता देब’ की भूमिका निभाई थी. सुमोना beauty pageant Times of India Mr. and Miss 2004 की सेकेंड रनर-अप रह चुकी है. Also Read - Urfi Javed Video: करंट लगा देने वाला है उर्फी जावेद का नया वीडियो, लोग बोले- बटन चालू करो रे

‘बड़े अच्छे लगते हैं’ से हासिल हुई सफलता

इसके अलावा भी सुमोना ने कई टेलीविजन पर बहुत काम किया, जिसमें ‘डिटेक्टिव डॉल’, ‘सुन यार चिल मार’ कस्तूरी सहित कई शो शामिल हैं. उन्हें एकता कपूर के शो ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ से मिली थी. सुमोना 2005 में मिस मुंबई की प्रतियोगी और 2006 में स्ट्रीक्स सेवी काउ गर्ल की फाइनलिस्ट भी थीं. सुमोना को 2014 में इंडियन टेली अवॉर्ड से सम्मानित किया गया

सिगरेट की रह चकु हैं आदी

सुमोना एक दौर में बहुत सिगरेट पिया करती थी, लेकिन करीब 6 साल पहले उन्होंने अपनी इस आदत को बदल दिया है. सुमोना ने 2020 में एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था, उन्होंने तब कहा था कि 4 साल पहले एक दोस्त की पार्टी में उन्होंने सिगरेट छोड़ने का फैसला लिया था. सुमोना के मुताबिक़, उनके लिए यह निर्णय मुश्किल , लेकिन आज की तारीख में उन्हें स्मोकिंग से इस कदर एलर्जी हो गई है कि जहां कोई सिगरेट पी रहा हो वहां वे खड़ी भी नहीं हो सकतीं.

स्टेज-4 एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रही हैं

सुमोना एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं. सुमोना ने खुद इस बात की जानकारी दी कि वह स्टेज-4 एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रही हैं. सुमोना ने बताया था कि इस बीमारी के चलते उन्हें काफी मुश्किलों और दर्द को झेलना पड़ता है.