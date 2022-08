Sunidhi Chauhan Birthday: सुनिधि चौहान, सिर्फ हिंदी फिल्मों की ही नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री की भी जानी-मानी सिंगर हैं. एक से बढ़कर एक गाने देने वालीं सुनिधि चौहान (Sunidhi Chauhan) आज अपना 39वां जन्मदिन मना रही हैं. उनका जन्म 14 अगस्त 1983 को दिल्ली में हुआ था. अब तक उन्होंने मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, असमिया और गुजराती फिल्मों में भी 2000 से अधिक गाने गाए हैं. सुनिधि, दिवंगत स्वर कोकिला लता मंगेश्कर को अपना आदर्श मानती थीं, दिलचस्प बात तो ये है कि 13 साल की उम्र में सुनिधि को लता मंगेश्कर के सामने गाने का भी मौका मिला.Also Read - Rakesh Jhunjhunwala: जब राकेश झुनझुनवाला ने श्रद्धा कपूर को बताया- खुद के लिए पैसा कमाना क्यों है जरूरी?

सुनिधि चौहान के जन्मदिन पर उनका एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ये वीडियो डीडी नेशनल टीवी के एक सिंगिंग रियलिटी शो का है, जिसमें सुनिधि को प्रफोर्म करते देखा जा सकता है. शो का हिस्सा लता मंगेश्कर भी थीं जिन्हें कई अन्य दिग्गज सिंगर जजों के बीच देखा जा सकता है, वहीं अन्नू कपूर इसके होस्ट हैं. वीडियो में सुनिधि को 'रेशमा और शेरा' फिल्म से लता मंगेशकर और जयदेव कुमार का गाना 'तू चंदा मैं चांदनी' गाते हुए सुना जाता है.

Today’s day, 9th October 1996(24 years ago) will always remain the most memorable day of my life! So thankful 🙏🏽 pic.twitter.com/HddXqZwkUU

— Sunidhi Chauhan (@SunidhiChauhan5) October 9, 2020