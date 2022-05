Suniel Shetty Open Up On Kl Rahul And Athiya Shetty Marriage: सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) दिसंबर 2022 में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड व क्रिकेटर केएल राहुल (KL Rahul) के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगी, ऐसी खबरें पिछले काफी समय से आ रही हैं. बता दें कि दोनो ने हाल ही में अपने रिश्ते को सबसे सामने स्वीकारा था और साथ में अक्सर हॉलीडे मनाते और क्रिकेट देखते हुए पाए जाते हैं. ऐसे में अब बेटी की शआदी कि खबरों पर पिता और एक्टर सुनील शेट्टी ने भी अपनी राय रखी है और इस बारे में खुलकर जवाब दिया है.Also Read - रॉकी भाई की महबूबा है हुस्न की मल्लिका, हर फोटो से शहद की तरह टपकती है खूबसूरती

एक बिजनेस इवेंट के दौरान सुनील से अथिया की शादी की खबरों के बारे में पूछा गया. इसपर एक्टर ने कहा, ‘वो मेरी बेटी है, कभी ना कभी शादी करेगी ही. मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा भी शादी कर ले, जितना जल्दी करे उतना अच्छा है. वो उनकी पसंद है, जहां तक के.एल राहुल की बात है मुझे वो लड़का बहुत पसंद है और यह उन्हें तय करना है कि वे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि समय बदल गया है. बेटी और बेटा दोनों ही जिम्मेदार हैं, मेरा आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है.’



मालूम हो कि अथिया और के.एल राहुल पिछले तीन साल से ज्यादा समय से एक- दूसरे को डेट कर रहे हैं और खबरों की मानें तो जल्द ही दोनों शादी करेंगे. हाल ही में खबर आई थी कि ये कपल इसी साल 'विंटर वेडिग' कर सकता है. खबरें थी कि अथिया और के.एल राहुल की शादी साउथ इंडियन रीति- रिवाज से हो सकती है. मालूम हो कि सुनील शेट्टी का जन्म मैंगलोर के मुल्की में एक मंगलोरियन तुलु-भाषी परिवार में हुआ था और वो साउथ इंडियन हैं, तो वहीं दूसरी तरफ के. एल राहुल भी मैंगलोर से हैं .