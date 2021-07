Athiya Shetty-KL Rahul Dating Here What Sunil Shetty Said About Daughter Love: बॉलीवुड फिल्म स्टार सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी (Athiya Shetty) ने भले ही फिल्मों में उतना नाम नहीं कमाया है लेकिन वो इन दिनों भारत के मशहूर क्रिकेटर केएल राहुल (KL Rahul) को डेट करके जबरदस्त चर्चा में आ गई हैं. रिपोर्ट्स हैं कि ये दोनों कपल एक दूसरे को गुपचुप डेट कर रहे हैं और इन दिनों दोनों साथ में लंदन में बेहद अच्छा समय बिता रहे हैं.Also Read - KL Rahul ने टॉप ऑर्डर में 5 शतक लगाए हैं, वो उसे नीचे खिलाने पर क्‍यों अड़े हैं ?: आकाश चोपड़ा

लंदन की सड़कों से कुछ दिनों पहले ही केएल राहुल (KL Rahul) और अहान शेट्टी की साथ में घूमते हुए तस्वीरें सामने आई थी, तभी से अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ा था. ऐसे में अब फिल्म स्टार सुनील शेट्टी ने बेटी अथिया शेट्टी के रयूमर्ड अफेयर पर चुप्पी तोड़ी है. नील शेट्टी ने कंफर्म किया है कि उनकी बेटी अथिया शेट्टी अपने भाई अहान शेट्टी के साथ इंग्लैड घूमने गए हैं और हां उनके बेटे और राहुल अच्छे दोस्त हैं और वहां पर वो साथ में घूम रहे हैं.



अथिया शेट्टी और केएल राहुल (KL Rahul) के रिश्ते पर एक्टर ने कहा, 'मुझे लगता है कि इस बारे में बेहतर होगा कि आप उन्हीं दोनों से बात करें। जहां तक ​​विज्ञापन की बात है… मेरा मतलब है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड है और उन्होंने उन दोनों को एंबेसडर के रूप में चुना है। मुझे लगता है कि वे एक साथ शानदार दिखते हैं। वो एक अच्छे कपल लगते हैं। हैं, ना? ब्रांड के लिए, मुझे कहना होगा, वे एक साथ अच्छे लगते हैं, विज्ञापन में.'