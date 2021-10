Tadap Teaser: सुनील शेट्टी के बेटे और न्यूकमर एक्टर अहान शेट्टी और तारा सुतारिया अभिनीत ‘तड़प’ साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म है. फैंस सिल्वर स्क्रीन पर अहान और तारा की शानदार केमिस्ट्री देखना का इंतजार कर रहे है. निमार्ताओं ने अब फिल्म के बारे में उत्साह बढ़ाने के लिए इसके दो टीजर जारी किए हैं. पहले टीजर में अहान के किरदार ‘ईशाना’ के चरित्र का परिचय दिया गया है. टीजर में अहान शर्टलैस और स्मोक करते नजर आ रहे है, वहीं उन्होंने हाथ में शर्ट पकड़ रखी है.Also Read - Chacha Ki Masti: आर्यन खान पर ऐसा कुछ बोल गए चाचा, सुन लिया तो रातभर हंसेंगे | देखिए ये मजेदार Video

दूसरे टीजर में तारा के किरदार 'रमीसा' के चरित्र का परिचय दिया गया है. टीजर में तारा लॉन्ग स्काई ब्लू फ्राक पहने काफी सुंदर लग रही है. रमीसा को देखकर लग रहा है कि उनका कैरेक्टर सॉफ्ट और दमदार होने वाला है.

फिल्म के टीजर हमें ईशाना और रमीसा की दुनिया की एक झलक दिखाते हैं और उनके पात्रों को अच्छी तरह से स्थापित करते हैं.

A glimpse of my heart for the world. A teaser of what I’ve loved. A humble tease of what is to come #Tadap – a little at a time. So excited for my son #AhanShetty & his teaser of #Tadap. Give him as much love as you gave me 🙏 @milanluthria @TaraSutaria @WardaNadiadwala https://t.co/64SWh0NwzO

— Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 26, 2021