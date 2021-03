Suniel Shetty’s son Ahan to debut in Tadap first look and date out akshay kumar shares poster of tara sutaria film-अभिनेत्री तारा सुतारिया और अभिनेता अहान शेट्टी अपने आगामी फिल्म ‘तड़प’ को सितंबर 24 को सिनेमाघरों में रिलीज करने को तैयार हैं. तारा-अहान ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया, जिसमें अहान तारा को गले लगाते दिखाई दे रहे हैं. Also Read - अजनबी की नज़र है Nia Sharma पर, लोगों की नज़रें हैं निया पर, फिर Hello Mini 2 का मसला क्या है?

तारा ने पोस्टर को कैप्शन देते हुए लिखा, "यह प्यार की तड़प, अब अंजाम तक ले जाएगी. साजिद नाडियाडवाला की फिल्म तड़प-एन इंक्रेडिबल लव स्टोरी के मैजिक का एक्सपिरिएंस लें. फिल्म 24 सिंतबर 2021 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए बिल्कुल तैयार है."

‘तड़प’ 2018 तेलुगू हिट ‘आरएक्स 100’ का रीमेक है. फिल्म मिलन लुथरिया द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित है.

अहान ने वही पोस्टर साझा किया और डेब्यू के लिए मिलन लुथरिया को धन्यवाद दिया.