जी5 ने लगातार विभिन्न शैलियों और भाषाओं में उत्कृष्ट ऑरिजिनल का प्रीमियर किया है और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म द्वारा हाल ही में डार्क ह्यूमर हास्य से लैस एक अनोखी मर्डर मिस्ट्री की घोषणा की गयी है. यहां सुनील ग्रोवर 'सनफ्लॉवर' सोसाइटी का नेतृत्व करेंगे, जिसमें इंस्पेक्टर दिगेंद्र के रूप में रणवीर शौरी, इंस्पेक्टर तांबे के रूप में उनकी टीम के साथी गिरीश कुलकर्णी, दिलीप अय्यर के रूप में आशीष विद्यार्थी, मिस्टर आहूजा के रूप में मुकुल चड्डा, उनकी पत्नी श्रीमती आहूजा के रूप में राधा भट्ट और राज कपूर के रूप में आशीष कौशल, श्रीमती राज कपूर की भूमिका में शोनाली नागरानी और सलोनी खन्ना शामिल हैं.

और अब, प्लेटफॉर्म द्वारा सोनू की भूमिका में सुनील ग्रोवर का पहला लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. यह पोस्टर आपको कहानी के बारे में ज्यादा कुछ बताए बिना बहुत कुछ बयां कर रहा है.

‘सनफ्लॉवर’ मुंबई के एक मध्यमवर्गीय हाउसिंग सोसाइटी की कहानी है जिसमें विचित्र किरदार हैं. रोमांच, कॉमेडी और ड्रामा से लेकर उनकी रिलेटेड कहानियों वाले किरदारों से ले कर हर चीज हाउसिंग सोसायटी के इर्द-गिर्द घूमती है जो आपको रोलर-कोस्टर राइड पर ले जाने का वादा करती है.

रिलायंस एंटरटेनमेंट और गुड कंपनी द्वारा निर्मित, श्रृंखला विकास बहल द्वारा लिखित है और राहुल सेनगुप्ता व विकास बहल द्वारा सह-निर्देशित है.

जी5 ऑरिजिनल ‘सनफ्लॉवर’ का प्रीमियर पर 11 जून 2021 में होगा.