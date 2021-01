Sunil Grover Happy to Wear men Clothes in Sail Ali khan Starrer Political Drama Web Series Tandav- Amazon Prime Video पर 15 जनवरी को रिलीज होने वाली वेब सीरीज तांडव जबरदस्त चर्चा में बनी हुई है. राजनीतिक दांव-पेंच पर आधारित इस वेब फिल्म में जिंदगी. मौत. अपराध और चेहरे पर लगे नकली नकाब में सिसकती इंसानियत के कुछ अनछुए पहलुओं से दिखाया जाएगा. सीरीज में सैफ अली खान (Saif Ali Khan) समर प्रताप सिंह के किरदार में नजर आने वाले हैं. साथ ही सुनील ग्रोवर भी अहम भूमिका में हैं. Also Read - मौनी रॉय की हॉट तस्वीरें देखकर लोग इस कदर कर रहे हैं गुस्ताखियां, आखिर! दिल पर किसका जोर चलता है

अपने किरदार के बारे में बात करते हुए सुनील ने कहा कि इस रोल में दिलचस्प बात ये थी कि उन्हें पुरुष के कपड़े पहनने थे. और वो सब नहीं करना था जो आमतौर पर दर्शक उन्हें करते हुए देखते हैं. सुनील ने बताया कि अपने रोल के लिए उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई. सीरीज की शूटिंग ज्यादातर दिल्ली में ही हुई. Also Read - हुस्न की तपिश से भरी हैं Rasika Dugal की ये 10 तस्वीरें, कालीन भैया की तरह बीना त्रिपाठी पर कुर्बान हुए कई परवाने

Also Read - सत्य साईं अनूप जलोटा को कहते थे छोटे बाबा, बताई 55 साल पुरानी ये बात...

डायरेक्टर अली अब्बास जफर की अपकमिंग वेब सीरीज में सैफ के अलावा डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया, डीनो मोरिया, कुमुद मिश्रा, गौहर खान, अमायरा दस्तूर, मोहम्मद जीशान अयूब, कृतिका कामरा, सारा जेन डायस, संध्या मृदुल, अनूप सोनी, हितेन तेजवानी, परेश पाहुजा और शोनाली नागरानी सहित अन्य कई अन्य कलाकार शामिल हैं. यह 15 जनवरी को रिलीज होगी.