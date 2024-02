Hindi Entertainment Hindi

Sunil Grover On Fight With Kapil Sharma Says Disturbed Him Lot Also Balme Media

Kapil Sharma के साथ लड़ाई पर पहली बार बोले सुनील ग्रोवर, कहा 'मैं डिस्टर्ब हो गया था...'

Sunil Grover On Fight With Kapil Sharma: सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा की साल 2017 में अनबन हुई थी, ऐसे में अब दोनों साथ में फिर से काम करने के लिए तैयार है.

Sunil Grover On Fight With Kapil Sharma: टीवी की दुनिया के दो दिग्गज और कॉमेडी की दुनिया के दो बेताज बादशाह कपिल शर्मा (Kapil Sharma) सुनील ग्रवोर (Sunil Grover) एक दौर में साथ में काम किया करते थे और इन दोनों की जोड़ी जब साथ में स्टेज पर आती थी तो हर कोई केवल हंसने पर मजबूर हो जाता था. कपिल और सुनील ने साथ में अपनी कॉमेडी का सफर कॉमेडी नाइट विद कपिल (Comedy Nights with Kapil) से शुरू किया था. लेकिन कुछ महीनों के बाद दोनों के बीच अनबन हुई और सुनील ने इस शो से दूरी बना ली. वहीं कुछ महीनों के बाद वो फिर से शो के जुड़ गए. इसके बाद जब कपिल ने द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) शुरु किया तो इसमें सुनील ने फिर से काम किया, हालांकि इस बर दोनों का झगड़ा इस कदर हुआ कि दोनों एक दूसरे से दूर हो गए और सालों तक साथ नजर नहीं आए. हालांकि अब फिर से दोनों नेटफ्लिक्स के शो में नजर आने वाले हैं. ऐसे में अब सुनील ने पहली बार दोनों के झगड़े पर खुलकर बात की है, तो आइए जानते हैं एक्टर ने क्या कुछ कहा है.

7 साल बाद साथ आए कपिल औऱ सुनील

सुनील और कपिल सालों तक एक दूसरे के साथ काम किया है और जब भी दोनों साथ में स्टेज पर आते थे इसकी रौनक दो गुनी हो जाती थी. ऐसे में जब इन दोनों की बीच लड़ाई हुई थी तो लगा था कि ये शायद अब कभी ना आए लेकिन 7 सालों बाद दोनों मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के लिए फिर से साथ आ रहे हैं. ऐसे में सुनील ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में इस बारे में खुलकर बात की है और कपिल संग अपने मतभेद और निगेटिविटी प्रेस कवरेज पर बातें रखी हैं.

‘शुरूआत में मैं परेशान हो जाता था’- सुनील

कपिल संग विवाद को लेकर जब सुनील से पूछा गया कि क्या आपके बीच में सबकुछ ठीक है तो इस पर सुनील ने कहा कि ‘मुझे ऐसा लगता है.’ वहीं इसके बाद सुनील ने अपने और कपिल के विवाद पर जो बातें मीडिया में हुई थी उस पर बात करते हुए कहा कि ‘शुरूआत में मैं परेशान हो जाता था, लेकिन अब नहीं. मैं सच्चाई जानता हूं, इसलिए कोई जो कहता है या समझता है, वो उसकी समस्या है मेरी नहीं. जो उंगली उठाते हैं उनके क्रैडिबिलिटी क्या है.’

नेगेटिव बातें अधिक ध्यान खिंचती हैं- सुनील

सुनील ने इसके आगे कहा कि ‘अगर मुझे किसी चीज का जवाब देने की जरूरत होगी तो मैं ऐसा करूंगा, लेकिन आमतौर पर सफाई देने की जरूरत नहीं होती है, उनके पास मामले की पूरी समझ नहीं है. कोई फैक्ट नहीं है, वे बस सब कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये उनका काम है. निगेटिव बातें लिखने से ज्यादा ध्यान खिंचता है और आखिर में वो सब समझ जाएंगे’.