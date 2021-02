Sunil Grover shares funny video on pawri ho rahi hai viral video on social media –सुनील ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने pawri ho rahi hai को अपने स्टाइल में पेश किया है. सुनील ‘पावरी हो रही है’ अपनी ही स्टाइल में कहते हैं, सुनील कहते हैं यह एक मच्छर है, इसने मुझे कांटा है और मुझे खुजली हो रही है. Also Read - virgin suspect on ULLU: विदेशी लड़की से Rape की मिलेगी सजा, कहीं इसमें फंस तो नहीं गया एक बेगुनाह ?

वीडियो के कैप्शन में सुनील ग्रोवर ने कैप्शन में लिखा, “रात को मच्छरों की, पावरी हो रही है”. उनके इस वीडियो को फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं. Also Read - Elephant Video: बेजुबां को पेड़ से बांध दो महावत ने जमकर पीटा, रोता रहा हाथी, देखें तकलीफ की इंतहा...

बता दें, इन दिनों सिर्फ और सिर्फ ‘पावरी होरी है’ (Pawri Hori Hai Viral Video) वीडियो ट्रेंड में है. लोगों को ये वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि इस पर जोक्स, मीम्स की बारिश हो गई है. अब इस वीडियो यशराज मुखाते (Yashraj Mukhate) ने ‘पावरी होरी है (Pawri Hori Hai)’ डायलॉग को बीट्स पर जबरदस्त गाना बना दिया है.