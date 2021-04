Sunil Grover wishes after two days of Holi- बॉलीवुड एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर Sunil Grover अपने अलग अंदाज से लोगों को गुदगुदाने के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में सुनील का एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो होली के दो दिन बाद फैंस को बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं. उनके इस ट्वीट पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. लोगों ने तो उनसे पूछा कि कहीं वह ‘भांग’ के नशे में तो नहीं थे. एक यूजर ने लिखा- उनका होली का नशा अभी तक उतरा नहीं है क्या. Also Read - Sana Khan के पति Anas ने दिया इतना महंगा सरप्राइज, बुर्ज खलीफा के टॉप पर दोनों ने पी Golden Plated Coffee

बता दें, अपने दमदार अभिनय और अपने कॉमेडी टाइमिंग से लोगों का मनोरंजन करने वाले सुनील सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और आए दिन वो वीडियो (Sunil Grover Video) और फोटोज शेयर करते रहते हैं.

Lagta he bhang ka nasha ab utra — CA Nikunj Kadecha (@Nikunjkadecha) March 31, 2021

सुनील ग्रोवर अपनी अजीबो-गरीब हरकतों से लोगों को हंसाने की कोशिश करते रहते हैं.

बताते चलें कि हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज ‘तांडव’ में भी सुनील के किरदार को लोगों ने पसंद किया था.