'भगवान के घर में भी चोरी!' अयोध्या राम मंदिर विवाद पर बोले रामायण के 'लक्ष्मण'- रक्षक ही भक्षक बन गए

अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले ने तूल पकड़ लिया है. इस बीच 'रामायण' में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने इस घटना पर नाराजगी जताई है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/entertainment-hindi/sunil-lahri-reacts-on-ayodhya-ram-mandir-donation-theft-row-says-rakshak-ban-gaye-bhakshak-8461563/ Copy

Sunil Lahri, Ramayan Lakshman

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. इस घटना पर आम लोगों से लेकर कई धार्मिक और सामाजिक हस्तियां अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं. अब इस विवाद पर टीवी के चर्चित धारावाहिक ‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाले अभिनेता सुनील लहरी ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर की इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

सुनील लहरी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर क्या कहा?

सुनील लहरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की. वीडियो में उन्होंने कहा, “प्रणाम दोस्तों, जय राम जी की, जय सिया राम, राम-राम या जय श्री राम… इन शब्दों से रोज किसी न किसी ने हमें संबोधित किया. 400-500 साल की कड़ी मेहनत और हजारों लोगों के बलिदान के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ. बड़ी धूमधाम से रामलला प्राण प्रतिष्ठा की गई. सारे देश ने उन भावनाओं को अनुभव किया और भाव-विभोर हुए.

View this post on Instagram A post shared by Sunil Lahri (@sunil_lahri)

गुनाहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए

वीडियो में उन्होंने चढ़ावा चोरी की घटना पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे बेहद शर्मनाक बताया. उन्होंने कहा, “उस मंदिर में करोड़ों रुपए की चोरी हो गई, यह कितनी नीच हरकत है. सोच भी नहीं सकते कि रक्षक ही भक्षक बन जाएगा. श्रद्धालुओं के भावनाओं और उनके विश्वास के साथ में कितना बड़ा विश्वाघात हुआ है. मैं कानून और सरकार से ये विनती करता हूं कि जो भी इसके गुनाहगार हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनकी आने वाली सात पुश्ते भी याद रखें, या फिर दूसरे देश में, जैसे साउदी अरब में, चोरी करने पर जो सजा मिलती है, वो सजा देनी चाहिए. जो दूसरों के लिए सबक हो और कोई भी इस तरह की चोरी करने की हिम्मत न करे.”

रक्षक बना भक्षक

इस वीडियो के साथ ही सुनील लहरी ने इंस्टाग्राम पर कैप्शन भी लिखा, “रामचन्द्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा. मेरे ही रक्षक, भक्षक बनकर श्रद्धालुओं के चढ़ावे को लूट भावनाओ को आघात पहुंचाएगा. अयोध्या मंदिर चोरी में गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.”

राम मंदिर घटना की जांच

बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा और दान राशि में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ जोन की पुलिस महानिरीक्षक किरन एस और विशेष सचिव वित्त नीलरतन को शामिल किया गया था. जांच पूरी करने के बाद एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी तथ्यों की पड़ताल और संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी.

(इनपुट एजेंसी)