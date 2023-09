Video : भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने वाराणसी पहुंचे Sunil Shetty, काशी विश्वनाथ मंदिर में की विधिवत पूजा

शाहरुख खान हों या जाह्नवी कपूर, बॉलीवुड के कई स्टार्स धार्मिक स्थलों पर अपनी आस्था के अनुसान समय-समय पर पूजा-पाठ करते कैमरे में कैद हो जाते हैं. हाल ही में हिंदी फिल्मों के दिग्गज एक्शन हीरो सुनील शेट्टी (Sunil Shetty) भी वाराणसी (Varanasi) के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा-अर्चना की. माथे पर चंदन का तिलक और गले में रुद्राक्ष पहने सुनील शेट्टी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उन्हें शिवलिंग पर जलाभिषेक और पूजा करते देखा जा सकता है. काशी विश्वनाथ मंदिर (Kashi Vishwanath Temple) पहुंचकर सबसे पहले सुनील शेट्टी ने माथा टेका और बाबा का आशीर्वाद लिया. भोलेनाथ के दर्शन करके एक्टर काफी खुश नजर आए, उन्होंने कहा कि वो आगे भी यहां आत रहेंगे.

सुनील शेट्टी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने पर उनके लिए विआईपी सहारे से दर्शन का इंतजाम किया गया. इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी. आम श्रद्धालुओं को एक्टर के आने से कोई परेशानी ना हो, इस बात का खास ख्याल रखा गया. सुनील शेट्टी ने भी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए खुद भी दर्शन के लिए इंतजार किया और अपने फैंस के साथ फोटो भी खिंचवाई. फैंस भी अपने चहेते एक्टर की एक झलक पाने के लिए काफी बेताब नजर आए. सभी ने अपने-अपने फोन का कैमरा ऑन करके सुनील शेट्टी को रिकॉर्ड करने की कोशिश की. वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर भी एक्टर की खूब तारीफ हो रही है.

#WATCH | UP: Actor Suniel Shetty offers prayers at the Kashi Vishwanath temple in Varanasi pic.twitter.com/kGSwlciHPE

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 22, 2023