Lock Upp में गोविंदा का नाम लेकर क्या Sympathy Card खेल रही हैं सुनीता आहूजा? इमोशनल ड्रामे पर उठे सवाल

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो Lock Upp में हर दिन नया मोड़ देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में हैं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा. हाल के एपिसोड में वह फूट-फूटकर रोती नजर आईं. उन्होंने खाने की व्यवस्था पर नाराजगी जताई और यहां तक कह दिया कि उन्हें इस शो में नहीं आना चाहिए था. इसी दौरान उन्होंने भावुक होकर कहा, “गोविंदा मुझे बार-बार मना कर रहे थे कि मत जाओ.”
मामला तब शुरू हुआ जब सुनीता ने घर में मिलने वाले खाने पर नाराजगी जताई. उन्होंने मेकर्स पर गुस्सा निकाला, खाना खाने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें इस शो में आने का पछतावा हो रहा है. इसी दौरान वह काफी भावुक हो गईं और रोते हुए बार-बार गोविंदा का जिक्र करती रहीं.
ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. कई यूजर्स का मानना है कि सुनीता का यह इमोशनल अंदाज कहीं न कहीं दर्शकों की सहानुभूति पाने की कोशिश हो सकता है. कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि क्या वह गेम में बने रहने के लिए ‘सिम्पैथी कार्ड’ खेल रही हैं, जबकि कुछ ने कहा कि यह उनका स्वाभाविक इमोशनल रिएक्शन भी हो सकता है.
इस शो में अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने एंट्री ने इसे और रोचक बना दिया है. शिल्पा ने गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा को उनके बिंदास अंदाज के लिए बहुत सराहा. लेकिन जब टीवी एक्ट्रेस ने सुनीता से गोविंदा के बारे में बात की तो उन्होंने बदले में क्लास लगा दी. सुनीता ने राम कपूर से इस बारे में बात करते हुए कहा कि मैं गोविंदा की पत्नी हूं, उनके बारे में और कोई कुछ नहीं कह सकता. उसको (शिल्पा शिंदे) को ऊंगली करने के लिए भेजा है क्या अंदर. ज्यादा करेगी तो सुनेगी. फिर अपनी औकात में आ जाएगी. सुनीता ने आगे कहा कि वो मेरा पति है, 50 भी करे तो तेरे बाप का क्या जा रहा है.
सुनीता ने कहा- मैंने जो भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया है. वैसे मैं इस टॉपिक पर अब ज्यादा नहीं सोचती, क्योंकि इससे मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी. जो जैसे चल रहा है चलने दो. इसमें कुछ नहीं कर सकते.
अब देखने वाली बात होगी कि सुनीता का यह इमोशनल मोमेंट दर्शकों की सहानुभूति बटोरता है या फिर उनके विरोधियों के आरोप मजबूत करता है. फिलहाल इतना जरूर है कि Lock Upp के घर में सुनीता आहूजा सबसे ज्यादा चर्चा बटोरने वाली कंटेस्टेंट बन चुकी हैं.
(इनपुट एजेंसी)
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