'विनाश काले विपरीत बुद्धि...' कोमल रानी के साथ गोविंदा को देख आगबबूला हुईं पत्नी सुनीता!- Video

Sunita Ahuja On Govinda And Komal Rani Pictures: गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, दरअसल हाल ही में उन्हें उभरती हुई एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ एयरपोर्ट पर देखा गया, जिनके साथ पिछले साल उनके अफेयर की अफवाहें उड़ी थीं. अब, उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने दोनों के साथ दिखने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. आइए जानते हैं गोविंदा की पत्नी ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है.
उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है- सुनीता
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है जिसमें पैपराजी सुनीता से गोविंदा और कोमल रानी के साथ देखे जाने के बारे में उनसे सवाल पूछते हैं. गोविंदा को कोमल रानी के साथ देखे जाने के बारे में पूछा और इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी. इस पर सुनिता ने जवाब दिया, आपने वो कहावत सुनी है “विनाश काल ए विपरीत बुद्धि, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ऐसा करता है.
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हीरो नंबर 1, चीटर नंबर 1 बन गया है
पैपराजी ने फिर पूछा, ‘लोग कह रहे हैं हैं, हीरो नंबर 1, चीटर नंबर 1 बन गया है.’ सुनिता ने आगे जवाब दिया, ‘ये सवाल मुझे गोविंदा के फैंस से पूछना है. क्योंकि जब मैं कुछ बोलती हूं तो मुझे ट्रोल किया जाता है. मैं चाहती हूं गोविंदा के फैंस, मीडिया इन सबका जवाब दे, मुझसे नहीं पूछो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है.
साथ दिखे गोविंदा और कोमल रानी
ऑनलाइन वायरल हो रही तस्वीरों में कोमल रानी स्वर्णकार सफ़ेद कपड़ों में नज़र आ रही हैं और उन्होंने बाल खुले रखे हैं और सनग्लासेज़ से अपना लुक पूरा किया है. वहीं, गोविंदा ने कैज़ुअल कपड़े और डार्क सनग्लासेज़ पहने हैं. दोनों का एक साथ दिखना सोशल मीडिया यूज़र्स के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कई लोग कोमल रानी स्वर्णकार की तुलना उस ‘कोमल’ से कर रहे हैं, जिनका नाम पहले भी पुरानी अफ़वाहों के दौरान गोविंदा के साथ जोड़ा गया था.
मैं भी उसे प्यार से ही स्वीकार कर लेता हूं
वहीं दूसरी ओर, हाल ही में एक इंटरव्यू में गोविंदा ने सुनीता की उन बातों का जवाब दिया जो उन्होंने उनके कथित रोमांस के बारे में कही थीं. ‘हीरो नंबर 1’ एक्टर ने कहा कि उनके और उनकी पत्नी के बीच प्यार भरा रिश्ता है और उनके मुताबिक, सुनीता के बात करने का अंदाज़ उनकी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा है. एक्टर ने कहा था ‘वह मुझे बहुत प्यार से बुरा-भला कहती हैं और मैं भी उसे प्यार से ही स्वीकार कर लेता हूं’
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