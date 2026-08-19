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'ना तलाक हुआ है, ना होगा'- गोविंदा और सुनीता के रिश्ते पर खत्म हुआ सस्पेंस, मैनेजर ने केस वापसी पर लगाई मुहर

Sunita Ahuja Govinda Divorce Case: सुनीता को बुधवार को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में उनके बेटे यशवर्धन आहूजा और उनके वकील के साथ देखा गया.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 19, 2026, 2:37 PM IST
'ना तलाक हुआ है, ना होगा'- गोविंदा और सुनीता के रिश्ते पर खत्म हुआ सस्पेंस, मैनेजर ने केस वापसी पर लगाई मुहर

Sunita Ahuja Govinda Divorce Case: गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता एक बार फिर चर्चा में है और लगभग चार दशक पुरानी उनकी शादी में दिक्कतों को लेकर चल रही अटकलों के बीच, बुधवार को सुनीता को मुंबई के बांद्रा फैमिली कोर्ट में अपने बेटे यशवर्धन आहूजा और वकील के साथ देखा गया. पिछले साल से ही गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी में मुश्किलों और उनके तलाक की खबरों की चर्चा हो रही है. वहीं अब गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने कन्फर्म किया है कि सुनीता आहूजा ने गोविंदा के खिलाफ तलाक का केस वापस ले लिया है. वहीं जब फ़ोटोग्राफ़रों ने सुनीता से उनके आने के बारे में पूछा, तो उन्होंने अपनी खास हाज़िरजवाबी के साथ जवाब दिया, ‘बर्थडे मनाने आए हैं’ और फिर अपनी कार में बैठ गईं.

झगड़े तो होते ही हैं और ज़िंदगी चलती रहती है

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गोविंदा की पत्नी सुनीता को मुंबई के बांद्रा कोर्ट में देखा गया, हालांकि इसकी वजह पता नहीं चल पाई. सुनीता आहूजा लंबे समय से गंभीर आरोप लगाती रही हैं और विवादित बातें कहती रही हैं, जिनका जवाब गोविंदा भी कभी-कभी देते रहे हैं. गोविंदा के मैनेजर, शशि सिन्हा ने पिछले दो सालों में मीडिया में इस पूरे मामले के जिस तरह से सामने आने पर निराशा जताई, उन्होंने कहा कि इस मामले को इतना आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ‘झगड़े तो होते ही हैं और ज़िंदगी चलती रहती है’.

कई बातें बैठकर बातचीत करने से सुलझ जाती हैं

गोविंदा के मैनेजर, शशि सिन्हा ने NDTV से कहा, ‘लेकिन एक बार जब मामला कोर्ट में पहुंच जाता है, तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है. क्या दुनिया को यह जानने की ज़रूरत थी? इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी. परिवार के मामले परिवार के अंदर ही रहने चाहिए. कई बातें बैठकर बातचीत करने से सुलझ जाती हैं. अगर आज केस वापस लिया जाना था, तो इसे शुरू में दायर ही क्यों किया गया था? इससे मुझे दुख होता है. हम तमाशा क्यों बन गए?’

शशि सिन्हा ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा ‘फिलहाल गोविंदा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. यह सब कुछ बस कुछ ही मिनटों पहले हुआ है. अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है. भगवान सभी को सद्बुद्धि दें और सभी समझदारी से काम लें. बस यही मायने रखता है, मैं सभी के लिए अच्छा ही चाहता हूं. गोविंदा, सुनीता, बच्चों और सभी के लिए.’

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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