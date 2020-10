Sunita Baby or monika chaudhary hot dance on sheeshe ka dil tor diya- सुनिता बेबी के हॉट डांस वीडियो यूट्यूब पर गदर मचाते हैं. बेबी के डांस मूव्स वाकई देखने वाले होते हैं. हाल ही में सुनीता का ‘शीशे का दिल है मेरा’ पर डांस खूब देखा जा रहा है. इस गाने पर डांसर ने जबरदस्त ठुमके लगाए हैं. Also Read - रिलीज से पहले ही सुर्खियों में आई निरहुआ की नई फिल्म 'फसल', बिना अन्न के इस अन्नदाता की दर्दनाक कहानी

बता दें, डांसिंग क्वीन सपना चौधरी को टक्कर देती सुनीता बेबी जब नाचती हैं तो देखने वालों के पसीने छूट जाते हैं. हाल ही में सुनीता का ये वीडियो ‘तेरे इश्क में नाचेंगे’ खूब देखा जा रहा है. Also Read - 'Mirzapur 2' के लिए 'किल बिल' मोड में गईं श्वेता त्रिपाठी, बंदूक और गुस्सा दोनों लोड कर लो?

Also Read - मोनालिसा का बेहद बोल्ड वीडियो- खुद पर शराब उड़ेल कर कहा, आओ प्यार करें