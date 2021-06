Sunny Deol And Dimple Kapadia Still LOVE Each Other? सनी देओल अपनी फिल्म बेताब से ही सुर्खियों में आ गए थे. उनके अफेयर के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में गर्म रहते थे. पहले अमृता सिंह के साथ सनी ने प्यार की कहानी को आगे बढ़ाया लेकिन जब अमृता को पता चला कि सनी पहले से ही शादीशुदा है तो वो क्या पूरी इंडस्ट्री ही सकते में आ गई. फिर बात आती है 80 के दशक की. उस दौरान सनी का नाम डिंपल कपाड़िया Dimple Kapadia से जुड़ा. Also Read - Salman Khan की Tiger 3 का सेट तबाह, बिना शूटिंग ही लग गया करोड़ों का चूना

चौंकाने वाली ये बात ये थी कि डिंपल उस वक्त काका (राजेश खन्ना) से अलग हो चुकी थीं. और दो बेटियों की मां भी थीं. हालांकि वो जानती थी कि इस अफेयर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा.

लेकिन फिर भी दोनों का अफेयर जारी रहा. दोनों की पहली मुलाकात फिल्म मंजिल-मंजिल के सेट पर हुई थी. इसके बाद एक दूसरी फिल्मों में एक साथ ये नज़र आए.

एक वक्त तो ऐसा था डिंपल कपाड़िया एक वक्त सनी देओल के लिए अपने पिता चुन्नीलाल कपाड़िया से तक भिड़ गई थीं. दरअसल वो फिल्म अंगार में सनी देओल के साथ काम करना चाहती थीं लेकिन उनके पिताजी ने जैकी श्रॉफ को कास्ट कर लिया था. जोकि डिंपल को बिल्कुल नागवार गुज़रा.

सनी देओल और डिंपल कपाड़िया की एक दूसरे का हाथ पकड़े तस्वीर वायरल हुई थी. सितंबर 2017 की बात है. लंदन की सड़कों पर दोनों एक साथ बैंच पर बैठे नज़र आए थे.