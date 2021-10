Gadar 2 Motion Poster Release: ‘गदर- एक प्रेम कथा’ (Gadar Ek Prem Katha) बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों से एक हैं और बॉक्स ऑफ़िस पर इसने सफलता के नए आयाम लिखे थे. ये फिल्म करीब 20 साल पहले पर्दे पर आई थी, लेकिन इसका क्रेज आज भी फैंस के बीच में जिंदा है. फिल्म के सीन्स से लेकर डॉयलग्स तक हर किसी के दिलों में जिंदा है. ऐसे में अब इसकी रिलीज़ के 20 साल बाद इसके सीक्वल गदर 2 (Gadar 2) का एलान किया गया है.Also Read - Rashmi Rocket Review: रश्मि रॉकेट' में असमानता के खिलाफ जंग लड़ती हुई दिख रही हैं तापसी पन्नू

सनी देओल (Sunny Deol) ने दशहरे के मौक़े पर सोशल मीडिया के ज़रिए गदर 2 (Gadar 2) का मोशन पोस्टर शेयर किया है और ये फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. मोशन पोस्टर में फ़िल्म की मुख्य स्टार कास्ट की जानकारी भी साझा की गयी है.गदर 2 का निर्देशन अनिल शर्मा ही करेंगे, सनी देओल (Sunny Deol) के साथ अमीषा पटेल (Ameesha Patel) और उत्कर्ष शर्मा (Utarkash Sharma) मुख्य स्टार कास्ट का हिस्सा हैं. बता दे कि फिल्म 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी. Also Read - Happy Dussehra 2021: अमिताभ बच्चन से इमरान हाशमी तक, कुछ इस अंदाज में बॉलीवुड सेलेब्स ने दी दशहरा की शुभकामनाएं

After two decades the wait is finally over!

Announcing the biggest ever sequel in Indian cinema. Presenting to you the motion poster of #Gadar2.@iamsunnydeol @ameesha_patel @iutkarsharma @Anilsharma_dir @anilsharmaprod @Mithoon11 @ZeeMusicCompany @ZEE5India @zeecinema pic.twitter.com/Eux2iFcSgO

— Zee Studios (@ZeeStudios_) October 15, 2021