सनी देओल के बंगले की नहीं होगी नीलामी, बैंक ने लिया नोटिस वापस, जयराम रमेश बोले-हैरानी है...

सनी देओल इस समय गदर 2 की सफलता से बुलंदियों पर हैं. लेकिन इस खुशी में खलल तब पड़ गया जब खबर आई कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनके जुहू स्थित विला को नीलामी करने का नोटिस दिया है. हालांकि, बैंक ने अब अपना फैसला बदल लिया है और अभिनेता के विला को नीलामी से वापस ले लिया है. इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक नोटिस जारी कर कर्ज की वसूली 55 करोड़ रुपये और ब्याज का जिक्र किया था. नीलामी 25 सितंबर को 51.43 करोड़ रुपये के मूल्य पर निर्धारित की गई थी. नीलामी नोटिस में सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल और मुंबई के जुहू में गांधी ग्राम रोड स्थित उनके विला का भी नाम दिया गया. सोमवार को बैंक ने एक और नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि तकनीकी कारणों से नीलामी वापस ले ली गई है.

खबर सामने आने के तुरंत बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस पर प्रतिक्रिया दी और नीलामी से हटने के बैंक के फैसले पर सवाल उठाया. इसे ट्विटर (अब एक्स) पर लेते हुए, उन्होंने लिखा, “कल दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई-नीलामी के लिए रखा है क्योंकि उन्होंने 56 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है. आज सुबह, 24 घंटे से भी कम समय में, देश को पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने ‘तकनीकी कारणों’ से नीलामी नोटिस वापस ले लिया है. आश्चर्य है कि इन ‘तकनीकी कारणों’ को किसने शुरू किया?”