Sunny Deol and Karan Deol in The Kapil Sharma Show: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) ने अपने अब तक के करियर में कई हिट फिल्में दी हैं. सनी देओल (Sunny Deol) ने अपने करियर की शुरुआत साल 1984 में फिल्म बेताब से की थी. इस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेत्री अमृता सिंह नजर आई थीं. सनी देओल ने कई एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है मगर उन्होंने हाल ही में जूही चावला (Juhi Chawla) से जुड़ा एक किस्सा सुनाया है. सनी देओल अपने बेटे करण देओल (Sunny Deol's Son Karan Deol) के साथ 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में नजर आने वाले हैं. इस वीकेंड में कपिल के शो में बाप-बेटे की जोड़ी फिल्म 'वेले' का प्रमोशन करने आएंगी और इस दौरान सनी कई अनसुनी और दिलचस्प बातों का खुलासा भी करेंगे. सनी देओल शो में उस पल को याद करेंगे जब वो बेटे करण के सामने जूही चावला संग रोमांस कर रहे थे.

दरअसल कपिल ने पहले करण से उनके रिलेशनशिप को लेकर सवाल पूछा फिर उन्होंने सनी देओल (Sunny Deol) से पूछा कि आखिर वह अपने पिता धर्मेंद्र और बड़े बेटे करण के सामने रोमांटिक सीन करने को लेकर कितना सहज महसूस करते हैं? इसके जवाब में सनी कहते हैं 'जब करण छोटा था उस वक़्त मैं जूही चावला के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था. उस दौरान स्क्रिप्ट के मुताबिक हमने एक दूसरे को गले लगाया था. यह एक गाने का डिमांड था. करण मेरे पीछे था, मेरे कजिन की गोद में. उस सीन को देखकर करण काफी तेज रोने लगे थे.'

इस मज़ेदार वाक्य को याद कर सब हंसने लगते हैं. बता दें कि कपिल शर्मा शो में करण अपने पिता के साथ आगामी फिल्म ‘वेले’ को प्रमोट करने पहुंचे थे. अजय देवगन द्वारा प्रोड्यूस यह फिल्म 10 दिसंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में करण के साथ अभय देओल भी नज़र आने वाले हैं.