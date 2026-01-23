By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
‘Border 2’ को लेकर बेफिक्र सनी देओल, खाए छोले-भठूरे, 'तारा रम पम पम' बोले-टेंशन नहीं, सब Chill है
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'बॉर्डर 2' आखिरकार शुक्रवार को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई.
Border 2: फिल्म की रिलीज के मौके पर सनी देओल आत्मविश्वास से भरे नजर आए. इस मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और कहा कि अब कोई चिंता नहीं, कोई दबाव नहीं, बस दर्शकों के साथ मिलकर इस फिल्म का आनंद लेने का समय है. फिल्म के रिलीज होते ही सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. इस वीडियो में फिल्म के पर्दे के पीछे की मस्ती, शूटिंग के पल और फिल्म के कुछ दमदार सीन्स शामिल हैं. फिल्म के सेट पर सनी छोले भटूरे का लुत्फ उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो के बैकग्राउंड में फिल्म का मशहूर गीत ‘तारा रम पम पम’ का इस्तेमाल किया गया है. इस पोस्ट ने दर्शकों के अंदर पुरानी ‘बॉर्डर’ फिल्म की यादें ताजा कर दीं हैं.
View this post on Instagram
आज ‘बॉर्डर 2’ का दिन
सनी देओल ने अपने पोस्ट में लिखा कि आज ‘बॉर्डर 2’ का दिन है, न कोई चिंता है और न ही कोई तनाव, बस आराम करें और सब मिलकर फिल्म का आनंद लें.
बॉर्डर’ का सीक्वल
‘बॉर्डर 2’ ‘बॉर्डर 2’ 1997 में आई जे.पी. दत्ता की क्लासिक फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित थी. नई फिल्म भी उसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, लेकिन इसे नए दौर की कहानी और भावनाओं के साथ पेश किया जा रहा है.
फिल्म की स्टारकास्ट
फिल्म में सनी देओल सिपाही फतेह सिंह कलेर के किरदार में हैं. उनके साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं.
‘बॉर्डर 2’ के निर्माता गुलशन कुमार और टी-सीरीज हैं. फिल्म के निर्देशक अनुराग सिंह हैं, जबकि भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी. दत्ता, और निधि दत्ता इसके निर्माण में शामिल हैं.
डायरेक्टर पर था दबाव
फिल्म के इस सीक्वेल को बनाने के लिए अनुराग सिंह पर इसे पहले वाली फिल्म से बेहतर बनाने का दबाव था. जेपी दत्ता की ‘बॉर्डर’ को लोग आज भी याद करते हैं. जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. यही नहीं पुरानी की विरासत को संभालते हुए इसे आज की पीढ़ी के साथ जोड़ना इतना आसान नहीं था. फिल्म के रिस्पॉन्स को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अनुराग अपने इस प्रयास में सफल हुए हैं. बॉर्डर 2 की भी अच्छी ओपनिंग हुई जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इसका सीक्वेल भी पहली फिल्म की तरह सुपरहिट होने वाला है.
फिल्म को बिना किसी कट के यूए 13 प्लस के सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया है.
(इनपुट एजेंसी)
