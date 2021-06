Sunny Deol lose their temper to see 5 Bollywood actors- बॉलीवुड की दुनिया में अपने अभिनय से एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता सनी देओल इंडस्ट्री में भी अपने गुस्से के लिए मशहूर हैं. हाल ही में सनी की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा (Gadar: Ek Prem Katha) के रिलीज़ को 20 साल पूरे हुए हैं. फिल्म के जानदार डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर हैं. Also Read - 'गदर' का ये सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है, डायरेक्टर ने बताई वजह??

खासकर पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ देने वाला सीन लोग अभी तक नहीं भूले हैं. बता दें, सनी देओल को बिना किसी लाग-लपेट के सीधी बात करना पसंद है. उन्हें गुस्सा भी जल्दी आता है यही वजह है कि उन्हें ये पांच अभिनेता तो फूटी आंख नहीं सुहाते हैं.

कई एक्टर तो ऐसे हैं जिनसे सनी ने सालों से बात नहीं की है. यही नहीं अनिल कपूर से तो वो इतना ख़फा हो गए थे कि उनका गला तक दबा दिया था.

शाहरुख खान (Shah Rukh Khan)

फिल्म ‘डर’ की अगर बात करें जिसे यशराज फिल्म के बैनर तले बनाया गया था. इस फिल्म में हीरो के किरदार में सनी देओल थे लेकिन फिल्म रिलीज के बाद विलेन यानी शाहरुख खान का किरदारा ज्यादा चर्चित हुआ. इस फिल्म ने शाहरुख खान को रातों रात स्टार बना दिया था. इस फिल्म के बाद सनी देओल ने फिर कभी यश चोपड़ा के साथ काम नहीं किया.

एक इंटरव्यू में सनी देओल ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि फिल्म में विलेन को हीरो से ज्यादा दमदार तरीके से पेश किया गया, जब मुझे पता चला कि फिल्म का अंत ऐसा होना है तो मैं हैरान रह गया. फिल्म के एक सीन को लेकर सनी और यश चोपड़ा में काफी बहस हुई थी. लेकिन डायरेक्टर ने सीन चेंज नहीं किया. जिससे सनी देओल इतने खफा हो गए थे कि सीन के शूट के वक्त उन्होंने अपने हाथ जेब में डालकर उसे फाड़ दिया था.

आमिर खान (Aamir Khan)

आमिर खान से पिछले 31 सालों से सनी ने बात नहीं की है. दरअसल, सनी की फिल्म घायल और आमिर की फिल्म दिल एक ही दिन रिलीज़ होने थी. आमिर ने सनी से रिक्वेस्ट की रिलीज डेट आगे बढ़ा दें लेकिन सनी ने ऐसा नहीं किया. जिसके बाद दोनों के बीच कभी बात नहीं हुई.

अनिल कपूर (Anil Kapoor)

अनिल कपूर और सनी के बीच भी लंब समय से बात नहीं होती है. फिल्म जोशीले में दोनों ने एक साथ काम किया था. जिसमें क्रेडिट में उनसे पहले अनिल का नाम आ गया था जिससे सनी बेहद ख़फा हुए थे. उसके बाद दोनों ने राम-अवतार में काम किया जिसमें एक फाइटिंग का सीन शूट करना था. बस फिर क्या था. सनी तो पहले से ही गुस्से में थे. मौका मिलते ही उन्होंने अनिल कपूर का गला दबा दिया. जिसे देखकर वहां मौजूद क्रू मेंबर भी डर गए थे. अनिल कपूर को भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी. बस वही दिन था और आज का दिन दोनों ने कभी आपस में बात नहीं की.

अक्षय कुमार (Akshay Kumar)

अक्षय कुमार से सनी देओल की कोई सीधी दुश्मनी नहीं है. सनी रवीना टंडन के साथ एक फिल्म कर रहे थे. तभी रवीना ने उन्हें अक्षय के साथ अपनी ब्रेकअप की दास्तां सुनाईं. रवीना ने बताया कि अक्षय ने उन्हें किस तरह धोखा दिया. जिसके बाद सनी को इतना गुस्सा आ गया कि वे अक्षय से लड़ने चले गए.

अजय देवगन (Ajay Devgn)

फिल्म लीजेंड ऑफ भगत सिंह में सनी देओल अपने भाई बॉबी को फिल्म में अच्छा रोल दिलाना चाहते थे लेकिन अजय ने ऐसा होने नहीं दिया. जिसके बाद से दोनों के बीच बातचीत बंद है.