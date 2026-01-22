Hindi Entertainment Hindi

Sunny Deol Remember Ins Vikrant Memories Before Border 2 Release

INS विक्रांत की यादों में डूबे सनी देओल, ‘बॉर्डर 2’ से पहले दिखा देशभक्ति का जज़्बा

Border 2: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर छा चुकी है, क्योंकि हर कोई वीडियो पोस्ट कर 'बॉर्डर-2' की स्टारकास्ट को कमेंट करने के लिए टैग कर रहा है.

Border 2: फिल्म की रिलीज में बहुत कम समय बचा है और बॉर्डर के ‘फतेह सिंह कलेर’ यानी सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के प्रमोशन की कुछ फोटोज पोस्ट की हैं जिसमें वे पूरी टीम के साथ दिख रहे हैं. फोटोज में ‘बॉर्डर-2’ की टीम को नौसेना के अधिकारों के साथ आईएनएस विक्रांत पर देखा जा रहा है. एक फोटो में अभिनेता वायु सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं. फिल्म के प्रमोशन के दौरान कई गानों को सेना को समर्पित करते हुए उनके सामने ही लॉन्च किया गया.

फोटोज पोस्ट कर अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, “कुछ जगहें सिर्फ आपको घेरती नहीं हैं, बल्कि आपको बदल देती हैं. आईएनएस विक्रांत ने मुझे अपार गर्व, शक्ति और साहस से भर दिया. यह एक ऐसा पल है जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. हमारी नौसेना, हमारे बलों और उस जज्बे को सलाम जो हर दिन हमारी मातृभूमि की रक्षा करता है.”

प्रमोशन के दौरान उन सैनिक परिवारों को भी बुलाया गया, जिनके बेटे या पति देश की रक्षा में कुर्बान हुए थे. फिल्म के मेकर्स ने सभी शहीदों को ट्रेलर लॉन्च से लेकर गानों के रिलीज के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की.

फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म को रिलीज से पहले झटका लगा है. फिल्म को खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म के रिलीज पर बैन लगा दिया है.

ये पहला मौका नहीं है कि जब किसी देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म को खाड़ी देशों में बैन का सामना करना पड़ा है. इससे पहले रिकॉर्डतोड़ कमाई करने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ को भी खाड़ी देशों में बैन किया गया, हालांकि इससे फिल्म की कमाई पर कोई खास फर्क नहीं देखने को मिला है.

