INS विक्रांत की यादों में डूबे सनी देओल, ‘बॉर्डर 2’ से पहले दिखा देशभक्ति का जज़्बा

Border 2: सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' रिलीज से पहले ही सोशल मीडिया पर छा चुकी है, क्योंकि हर कोई वीडियो पोस्ट कर 'बॉर्डर-2' की स्टारकास्ट को कमेंट करने के लिए टैग कर रहा है.

Published date india.com Published: January 22, 2026 6:07 PM IST
email india.com By Pooja Batra email india.com twitter india.com | Edited by Pooja Batra email india.com twitter india.com
sunny-deol remember-ins-vikrant-memories-before-border-2-release
sunny deol, ins vikrant, border 2

Border 2: फिल्म की रिलीज में बहुत कम समय बचा है और बॉर्डर के ‘फतेह सिंह कलेर’ यानी सनी देओल ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के प्रमोशन की कुछ फोटोज पोस्ट की हैं जिसमें वे पूरी टीम के साथ दिख रहे हैं. फोटोज में ‘बॉर्डर-2’ की टीम को नौसेना के अधिकारों के साथ आईएनएस विक्रांत पर देखा जा रहा है. एक फोटो में अभिनेता वायु सेना के अधिकारियों के साथ बातचीत करते दिख रहे हैं. फिल्म के प्रमोशन के दौरान कई गानों को सेना को समर्पित करते हुए उनके सामने ही लॉन्च किया गया.

फोटोज पोस्ट कर अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, “कुछ जगहें सिर्फ आपको घेरती नहीं हैं, बल्कि आपको बदल देती हैं. आईएनएस विक्रांत ने मुझे अपार गर्व, शक्ति और साहस से भर दिया. यह एक ऐसा पल है जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा. हमारी नौसेना, हमारे बलों और उस जज्बे को सलाम जो हर दिन हमारी मातृभूमि की रक्षा करता है.”

प्रमोशन के दौरान उन सैनिक परिवारों को भी बुलाया गया, जिनके बेटे या पति देश की रक्षा में कुर्बान हुए थे. फिल्म के मेकर्स ने सभी शहीदों को ट्रेलर लॉन्च से लेकर गानों के रिलीज के दौरान श्रद्धांजलि अर्पित की.

फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म को रिलीज से पहले झटका लगा है. फिल्म को खाड़ी देशों में बैन कर दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म के रिलीज पर बैन लगा दिया है.

ये पहला मौका नहीं है कि जब किसी देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्म को खाड़ी देशों में बैन का सामना करना पड़ा है. इससे पहले रिकॉर्डतोड़ कमाई करने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ को भी खाड़ी देशों में बैन किया गया, हालांकि इससे फिल्म की कमाई पर कोई खास फर्क नहीं देखने को मिला है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(इनपुट एजेंसी)

About the Author

Pooja Batra

Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.