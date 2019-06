अभिनेता से राजनेता बने सनी देओल के बेटे करण की पहली फिल्म ‘पल पल दिल के पास’ अब 20 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. पहले यह 19 जुलाई को रिलीज होने वाली थी. फिल्म ‘घायल’ के अभिनेता ने फरवरी में घोषणा की थी कि फिल्म 19 जुलाई को रिलीज होगी.दरअसल सनी देओल अभी-अभी सांसद बने हैं, और संसद के बजट सत्र में मौजूदगी अनिवार्य है. इस वजह से सनी के कई काम नहीं हो पा रहे हैं. फिल्म के रिलीज में देरी होने की वजह भी यही है.

सनी ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया, “इंतजार थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन यह इंतजार के लायक होगा. ‘पल पल दिल के पास’ अब 20 सितंबर को रिलीज होगी.”

The wait may have become longer but it will be worth it! #PalPalDilKePaas will now release on 20th September #KaranDeol #SahherBambba @ZeeStudios_ @SunnySuperSound pic.twitter.com/ad4P8Ybig2

— Sunny Deol (@iamsunnydeol) June 18, 2019