Sunny Deol Tests Positive For COVID-19: बॉलीवुड अभिनेता और पंजाब के गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद सनी देओल (Sunny Deol) कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं. हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने मंगलवार को यह जानकारी दी. स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि सनी देओल कुछ दिनों से कुल्लू जिले में रह रहे हैं. Also Read - Free Tablets To Students Latest News: इस राज्‍य में स्‍टूडेंट्स को फ्री में टैबलेट देगी सरकार

स्वास्थ्य सचिव ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया कि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सांसद और उनके दोस्त मुंबई के लिए रवाना होने की योजना बना रहे थे, लेकिन मंगलवार को उनकी COVID-19 टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई. 64 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेता की मुंबई में कंधे की सर्जरी हुई थी और वह कुल्लू जिले के मनाली के पास एक फार्महाउस में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे. Also Read - Corona Virus Vaccine News Update: पीएम मोदी ने टीका बना रहीं तीन टीमों के साथ ऑनलाइन बैठक की

रिपोर्ट्स के मुताबिक सनी देओल हर 10 दिन बाद कोविड जांच करवा रहे थे. भाजपा सांसद सनी देओल को बुधवार को मुंबई लौटना था. इसके चलते उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई. सनी देओल के परिवार के सदस्य भी साथ आए थे, लेकिन वे लोग मुंबई लौट चुके हैं. Also Read - Apne 2 Announcement: धर्मेंद्र अपने दोनों बेटों सनी, बॉबी के साथ फिर आएंगे नज़र, लेकिन इस बार है कुछ खास बात