Sunny Deol Vs Akshaye Khanna: स्क्रीन पर कैसे परफॉर्म करते हैं दोनों? इक्के पे इक्का या नहले पर दहला?

बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और अभिनय की तारीफ करते हुए निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने कहा कि सनी सिर्फ डायलॉग नहीं बोलते, बल्कि हर इमोशन को पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं. वहीं दूसरी ओर डायरेक्टर ने अक्षय खन्ना की तारीफों के भी पुल बांधे.

Written by: Pooja Batra Edited by: Pooja Batra
Published: June 26, 2026, 12:36 PM IST
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Sunny Deol Vs Akshaye Khanna

सनी देओल को हिंदी सिनेमा के सबसे दमदार अभिनेताओं में गिना जाता है. उनकी बुलंद आवाज, जोशीले डायलॉग और इमोशन्स से भरे अभिनय ने दर्शकों के दिलों पर राज किया है. अब निर्देशक सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने भी फिल्म ‘इक्का’ में सनी देओल के साथ काम करने के अनुभव पर खुलकर बातें साझा की. हाल ही में एक बातचीत के दौरान सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने कहा कि सनी देओल उन कलाकारों में से हैं, जो सिर्फ कैमरे के सामने डायलॉग नहीं बोलते, बल्कि हर सीन और हर भावना को जीते हैं. उनके साथ काम करना एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि वह किरदार के दर्द, गुस्से, खुशी और संवेदनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ पर्दे पर उतारते हैं.

अभिनय पर जोर देते हैं सनी देओल

निर्देशक के मुताबिक, सनी देओल सेट पर बेहद अनुशासित और समर्पित कलाकार हैं. वो किसी भी सीन की शूटिंग से पहले उसके भाव, परिस्थिति और किरदार की मानसिक स्थिति को समझने में समय देते हैं. यही वजह है कि उनके डायलॉग सिर्फ सुनाई नहीं देते, बल्कि दर्शकों के दिल तक पहुंचते हैं. उन्होंने कहा कि आज के दौर में कई कलाकार तकनीक और स्टाइल पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन सनी देओल का फोकस हमेशा अभिनय की सच्चाई पर रहता है. उन्होंने बताया कि लोग सनी देओल को केवल दमदार डायलॉग बोलने वाले अभिनेता के रूप में देखते हैं, जबकि असलियत यह है कि वह हर सीन की भावना को पूरी तरह महसूस करने के बाद ही कैमरे के सामने उसे निभाते हैं.

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अक्षय खन्ना VS सनी देओल

बता दें कि ‘इक्का’ में सनी देओल के साथ अक्षय खन्ना भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. इससे पहले दोनों साल 1999 की फिल्म ‘बॉर्डर’ में साथ नजर आए थे. अब करीब 26 साल बाद फिर एक साथ पर्दे पर दिखाई देंगे. सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने ‘इक्का’ को लेकर कहा, “सनी देओल और अक्षय खन्ना लंबे समय बाद एक साथ नजर आएंगे. दोनों कलाकारों की अभिनय शैली एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है और यही बात इस फिल्म को और भी दिलचस्प बनाती है. जब दो अलग सोच और अलग तरीके से अभिनय करने वाले कलाकार एक ही स्क्रीन में आमने-सामने आते हैं तो उस सीन का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है.”

सनी देओल और अक्षय खन्ना में क्या है अंतर, स्क्रीन पर कैसे करते हैं परफॉर्म

सनी देओल के बारे में विस्तार से बात करते हुए सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा ने कहा, ”वह बेहद भावुक अभिनेता हैं. लोग अक्सर सनी देओल के दमदार डायलॉग्स को याद रखते हैं, लेकिन उनकी आंखों का अभिनय भी उतना ही प्रभावशाली होता है. कई बार बिना कुछ बोले ही उनकी आंखें किरदार की पूरी भावना दर्शकों तक पहुंचा देती हैं. सनी किसी भी सीन को पहले उसकी पूरी भावना को समझते हैं.”

उन्होंने कहा, ”वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनका किरदार उस समय क्या महसूस कर रहा है और उसके बाद डायलॉग्स को अपने अंदाज में ढालते हैं. इसलिए वह हर लाइन को महसूस करने के बाद ही कैमरे के सामने बोलना पसंद करते हैं.”

निर्देशक ने अक्षय खन्ना के अभिनय के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने कहा, ”अक्षय का तरीका सनी देओल से बिल्कुल अलग है. वह पहले पूरे सीन को अपने दिमाग में समझते हैं और यह जानते हैं कि निर्देशक उनसे क्या चाहते हैं. इसके बाद वह बहुत सटीक तरीके से अभिनय करते हैं. अक्षय इतने अनुभवी अभिनेता हैं कि कई बार एक ही बार में पूरा शॉट बिल्कुल वैसा कर देते हैं जैसा निर्देशक चाहते हैं. दोनों कलाकार अपने-अपने तरीके से शानदार हैं और दोनों की अलग-अलग शैली फिल्म को खास बनाती है.”

क्या हैं फिल्म में दोनों के किरदार?

निर्देशक ने फिल्म ‘इक्का’ की कहानी के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया, ”इस फिल्म में सनी देओल एक ईमानदार, सिद्धांतों पर चलने वाले और मशहूर वकील की भूमिका निभा रहे हैं. वहीं अक्षय खन्ना एक ऐसे व्यक्ति का किरदार निभा रहे हैं, जिस पर हत्या का आरोप लगा है. कहानी में दिखाया गया है कि कभी सनी देओल के किरदार की वजह से उस व्यक्ति का जीवन पूरी तरह बदल गया था. अब दोनों अदालत में आमने-सामने होंगे, जहां सच और झूठ की लड़ाई के साथ पुराने हिसाब भी सामने आएंगे. यही टकराव फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है.”

फिल्म 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

(इनपुट एजेंसी)

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Pooja Batra

पत्रकारिता में 20 साल से अधिक का अनुभव. 2001 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से M.A किया. फिर भारतीय विद्या भवन के फिल्म एंड टीवी ... और पढ़ें

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