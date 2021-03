नई दिल्ली: सनी देओल (Sunny Deol) के छोटे बेटे राजवीर देओल (Rajveer Deol) राजश्री प्रोडक्शंस की आने वाली प्रेम कहानी से अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगे. यह फिल्म सोराज आर. बड़जात्या के बेटे अवनीश एस. बड़जात्या के निर्देशन में बनेगी. बॉलीवुड के दिग्गज और राजवीर के दादा धर्मेद्र ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट कर कहा, “मैं मेरे पोते राजवीर देओल को विश्व सिनेमा के सामने अवनीश बड़जात्या के डायरेक्टोरियल डेब्यू के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. मैं विनम्रतापूर्वक आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप दोनों बच्चों के साथ मेरे जैसा ही प्यार और स्नेह रखें.” Also Read - Salman Khan की भांजी के साथ Sunny Deol के बेटे करेंगे रोमांस, Shanaya Kapoor के बाद इनकी होगी लॉन्चिंग

धर्मेद्र ने कहा कि फिल्म आज की दुनिया में प्यार और रिश्तों की बात करती है. राजवीर के चाचा बॉबी देओल ने भी ट्वीट कर कहा, “अपने सपने को साकार करने के रास्ते पर .. राजश्री प्रोडक्शंस ने आने वाली प्रेम कहानी में गर्व से राजवीर देओल और अवनीश बड़जात्या के सहयोग की घोषणा की है. एक सुंदर यात्रा का इंतजार है.”

On the way to realise his dream …Rajshri Productions proudly announces the collaboration of Rajveer Deol & Avnish Barjatya in a coming-of-age love story. A beautiful journey awaits ahead #SoorajBarjatya #RajveerDeol #AvnishBarjatya @aapkadharam @iamsunnydeol @thedeol @AbhayDeol pic.twitter.com/lzy9tXZy8l

— Bobby Deol (@thedeol) March 31, 2021