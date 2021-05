Sunny Leone and PETA India to donate 10,000 meals to Delhi migrant workers-अभिनेत्री सनी लियोन ने शहर में 10,000 प्रवासी श्रमिकों को खाना खिलाने के लिए पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के साथ हाथ मिलाया है. Also Read - ज़ी एंटरटेनमेंट और Salman Khan का ऐलान, राधे की कमाई से करेंगे कोविड से लड़ाई

सनी ने कहा, "हम एक संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन साथ में करुणा और एकजुटता के साथ हम आगे निकलेंगे. मुझे पेटा इंडिया के साथ फिर से हाथ मिलाने में खुशी हो रही है, इस बार हजारों जरूरतमंद लोगों को हम प्रोटीन पैक शाकाहारी भोजन प्राप्त कराएंगे"

भोजन में दाल चावल या ‘खिचड़ी’ और अक्सर फल शामिल होंगे.

सनी को 2016 में पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था और इससे पहले संगठन के अभियानों में शाकाहारी फैशन, शाकाहारी भोजन और कुत्ते और बिल्ली को गोद लेने और नसबंदी के समर्थन में अभिनय में शामिल किया गया था. पेटा और सनी उदय फाउंडेशन के माध्यम से भोजन दान करेंगे.