Sunny Leone bridal look in white gown will win your heart see pics bride on runway-बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) ने अपने हुस्न से फैंस को दीवाना बना रखा है. हाल ही में सनी ने अपनी नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिनमें वो व्हाइट कलर के वैंडिंग गाउन में नज़र आ रही हैं. कातिलाना अंदाज में मुस्कुराती हुईं सनी की इन पिक्स को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं.

सनी लियोनी (Sunny Leone) ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, 'ब्राइड ऑन रनवे. सनी लियोनी के इस ब्राइडल लुक ने सबको दीवाना बना दिया है. बता दें, सनी लियोनी के करियर की शुरूआत फिल्‍म 'जिस्‍म 2' से हुई थी.



आने वाले समय में सनी विक्रम भट्ट की वेब सीरीज ‘अनामिका’ में अभिनय करते हुए नजर आने वाली हैं.