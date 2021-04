Sunny Leone buys a super luxury home in Mumbai Know The price: बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) ने हाल ही में अपने लिए एक नया घर लिया है. बता दें कि पिछले साल कोरोना की वजह से वो भारत छोड़कर विदेश चली गई थी. लेकिन उन्होंने फिर से वापसी कर ली है और आते ही उन्होंने खुद को तोहफे में एक घर दिया है. सनी लियोनी (Sunny Leone) ने मुंबई में एक शानदार 5Bhk अपार्टमेंट खरीदा है और उन्होंने ये फ्लैट28 मार्च, 2021 को 16 करोड़ रुपये में फ्लैट खरीदा है. Also Read - Dia Mirza ने मनाया सौतेली बेटी समायरा रेखी का जन्मदिन, वैभव के साथ नजर आईं एक्सवाइफ सुनैना रेखी- Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) ने मुंबई में लक्जरी 5BHK अपार्टमेंट खरीदा है, सनी लियोनी का ये घर अंधेरी वेस्ट के अटलांटिस नाम की बिल्डिंग में 12वीं मंजिल पर स्थित है. इस 5BHK अपार्टमेंट का कारपेट एरिया 3,967 वर्गफीट है. अब इस घर की मालकिन सनी हो गई हैं.



सनी लियोनी (Sunny Leone) के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह दिनों रिएलिटी टीवी शो ‘स्प्लिट्सविला’ के सीजन 13 की शूटिंग में व्यस्त हैं. इसके साथ ही वह विक्रम भट्ट की निर्माणाधीन वेब सीरीज अनामिका की शूटिंग कर रही हैं. इस वेब सीरीज में वह एक्ट्रेस सोनाली सहगल के साथ नजर आएंगी.

सनी लियोनी (Sunny Leone) फिल्म इंडस्ट्री की उन खूबसूरत और हॉट अदाकाराओं में से एक हैं, जिनकी हर तस्‍वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होती है और उनके फैंस जमकर उनपर प्यार लुटाते हैं.