Sunny Leone In Her Anniversary Wish For Daniel Weber: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सनी लियोनी (Sunny Leone) उन सितारों में से एक हैं जिनका सोशल मीडिया देखकर फैंस खुश हो जाते हैं औऱ उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं. ऐसे में आज सनी लियोनी (Sunny Leone) के लिए बेहद खास दिन है दरअसल आज उनकी और उनके पति डेनियल वेबर (Daniel Weber) की 10वीं सालगिरह है. दोनो की शादी ने आज 10 साल पूरे कर लिए हैं. ऐसे में इस खास मौके पर सनी (Sunny Leone) ने अपने सोशल मीडिया के जरिए पति के लिए बेहद खास पोस्ट लिखा है. Also Read - Sunny Leone ने मुंबई में खरीदा 5BHK का लक्जरी अपार्टमेंट, घर की कीमत जानकर निकल जाएगा दिल

सनी (Sunny Leone) ने और पति डेनियल वेबर (Daniel Weber) की एक बेहतरीन तस्वीर शेयर की है औऱ साथ में ही कैप्शन दिया है ‘शादी के 10 साल मुकारब हो मेरे पति, मैं उम्मीद करती हूं और भगवान से प्रे करती हूं हम साथ-साथ आखिरी सांस तक साथ चले. तुम मेरे लिए हीरो हो और एक सॉलीडे इंसान’. Also Read - Shero Teaser: Psychological Thriller फिल्म 'Shero' में दिखा सनी लियोन का अलग अंदाज, देखें Video



सनी लियोनी और डेनियल वेबर को दो बेटे और एक बेटी हैं. जिनका नाम अशर कौर वेबर, नोआ सिंह वेबर और निशा कौर वेबर है. अशर और नोआ ने सेरोगेसी से हुए थे और निशा को दोनों ने गोद लिया था.